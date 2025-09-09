Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
2
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
3
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
0
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Италия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Леонид Слуцкий назвал лучшую команду в истории российского футбола по зрелищности

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением относительно лучшей команды в истории российского футбола по зрелищности.

Источник: РИА "Новости"

«Это было “Динамо” Силкина. И я хочу сказать, что по зрелищности, по качеству вот то “Динамо” — это, наверное, вообще лучшая команда за всю историю российского футбола. Семшов, Кураньи, Самедов, Кокорин… Там просто потрясающая была команда. У них был очень короткий кусок, когда убрали Божовича и поставили Силкина. И Силкин им позволял делать абсолютно всё. До межсезонья. Они выглядели просто блестяще», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам переходного сезона-2011/2012 «Динамо» заняло четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги после 44 матчей.