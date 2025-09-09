«Динамо» и «Спартак»? Выбор в пользу «Краснодара» был очевиден«. Интервью звездного новичка “быков” Гаэтана Перрена

Трансфер Гаэтана Перрена стал одним из самых громких летом в РПЛ. За карьеру 29-летний футболист прошел путь от молодежной академии «Лиона» до лучшего ассистента лиги 1 в составе «Осера», а теперь готов покорять новые вершины с чемпионами России.
— Как тебе Краснодар?
— Чувствую себя очень хорошо, действительно отлично. Прошел месяц, и меня очень тепло приняли в клубе, что помогло быстро адаптироваться. Все в «Краснодаре» встретили наилучшим образом. Теперь, когда ко мне присоединилась семья, ощущения еще лучше. Все идет отлично прямо с момента моего приезда.
— Что ты знал о России до трансфера?
— Все мои знания были получены из разговоров с друзьями, которые играют здесь. Они отзывались о стране исключительно положительно, поэтому приехал сюда с полным спокойствием.
— Ты говоришь о друзьях — это в первую очередь твой одноклубник Жубал?
— Да, в том числе он, но Жубал пробыл здесь всего пару недель или месяц. У меня есть друзья, которые выступают в РПЛ уже несколько лет, — например, Амин Талал из «Ахмата», с которым я играл в «Орлеане» во Франции. А также Кристофер Мартинс из «Спартака» — вместе были в молодежной команде «Лиона». И все, включая Жубала, рассказывали только хорошее о России, что позволило мне отправиться сюда с уверенностью.
— А как же мнение Матье Вальбуэна? Ты же играл с ним в «Лионе».
— Да, пересекался с ним, но сейчас не поддерживаем контакт. Знаю, что он выступал в России. Кстати, еще один человек, с которым недолго играл в «Орлеане», Йоанн Молло, тоже в РПЛ побывал — и также говорил о вашей стране только хорошее.
— Аэропорт в Краснодаре закрыт, есть определенные ограничения. Ты думал об этом перед переходом?
— Конечно, размышлял об этом перед подписанием контракта. С семьей обсуждали все аспекты, и такие тоже. Но мы знали об этом, принимая решение приехать сюда, и были готовы к таким условиям. Если ограничения снимут, это станет приятным бонусом.
— Президент РФС Александр Дюков заявил, что к концу 2025 года российские клубы могут вернуться на международную арену. Веришь, что сыграешь в еврокубках с «Краснодаром»?
— Конечно, думали об этом, подписывая контракт. Знаем о нынешней ситуации, но если все станет развиваться позитивно, то для меня «Краснодар» как чемпион России — крупнейший клуб в стране и точно получит шанс выступить в Европе.
Это то, чего желаю себе, товарищам по команде, болельщикам и всей России. Думаю, ваша страна будет счастлива, если еврокубки вернутся.
— Правда ли, что летом тобой также интересовались «Динамо» и «Спартак»?
— Вокруг меня вообще ходило много разговоров. Знаю, что представители РПЛ проявляли активность на европейском трансферном рынке. Но все решилось довольно быстро, и выбор в пользу «Краснодара» был очевиден, так что я не слишком размышлял о других предложениях.
— После отличного сезона у тебя, как у одного из лидеров лиги 1, появились предложения из МЛС, других клубов Франции и Саудовской Аравии. Почему выбрал Россию?
— Да, прошлый сезон получился очень успешным, что открыло много возможностей. Я обсуждал это с семьей, учитывая все аспекты каждого варианта, и в итоге «Краснодар» оказался тем проектом, который нам больше всего понравился. Сегодня я ни о чем не жалею, наоборот, очень счастлив и доволен своим решением.
Автор: Микеле Антонов
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
36′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
44′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
20′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
59′
22
Милан Гайич
82′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
90′
19
Даниэль Руис
8
Артем Шуманский
65′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
90+5′
98
Сергей Петров
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
57′
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
59′
23
Гаэтан Перрен
63′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
73′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
50′
72′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
