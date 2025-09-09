«Если лимит ужесточат, то я буду только рад»

Вадим Раков — главное открытие нового сезона РПЛ. Воспитанник «Локомотива» этим летом на правах годичной аренды перешел в «Крылья Советов», где за восемь матчей забил пять мячей и отдал две голевые передачи.
В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» 20-летний полузащитник рассказал о вызове в молодежную сборную, старте сезона в «Крыльях» и будущем в «Локомотиве».
«Может быть, нужно забивать по два-три мяча каждый матч, чтобы попасть в главную сборную»
— Какие эмоции от вызова в молодежную сборную России?
— Эмоции от вызова положительные. Здесь много ребят, с которыми мы редко видимся. Молодежная сборная России — это шанс провести товарищеские матчи против крепких соперников и увидеться с друзьями.
— У тебя выдался прекрасный старт сезона, мог рассчитывать на вызов в главную сборную. Понимаешь, почему в итоге не попал туда?
— Когда попал в расширенный список главной сборной России, то обрадовался. Были мысли, что смогу попасть и в итоговый, делал для этого всё возможное. Но главному тренеру виднее. Всё равно я продолжу так же играть и ждать вызова в первую сборную.
— Карпин тебе объяснил, в чем тебе надо прибавить, чтобы попасть в окончательный список главной сборной?
— Ни с кем из тренерского штаба сборной России не общался.
— А сам понимаешь, в чем нужно прибавить?
— Может быть, мне нужно забивать по два-три мяча каждый матч (смеется).
— Вернемся к твоему яркому старту сезона в «Крыльях Советов». В чем главная причина такого начала?
— Стал получать больше свободы и времени, что помогло раскрепоститься. В «Крыльях» главный тренер, тренерский штаб и все футболисты верят в меня. Я спокойно играю, без какого-либо пихача от партнеров, они только подбадривают. Благодаря этому получается забивать и отдавать голевые передачи практически в каждой встрече.
— У тебя было два варианта продолжения карьеры перед этим сезоном — «Крылья» и «Пари НН». Почему все-таки выбрал Самару?
— Когда узнал об интересе двух клубов, то сразу же начал общаться с мамой и бабушкой по этому поводу. Мы стали разбирать все плюсы и минусы городов и команд. Сначала выбор пал на «Пари НН», но потом позвонил агент и сказал об аренде в «Крылья Советов». Я обрадовался этому, а когда уже прилетел в Самару, то вдвойне обрадовался данному выбору.
— Не было опасения при переходе в «Крылья» из-за серьезных изменений — новый тренер, новые игроки, новое руководство по ходу межсезонья?
— Никаких опасений не было. Я сразу же понял, что у нас собирается классная, играющая и техничная команда. Было понимание, что начнем сезон в РПЛ успешно.
— Как оцениваешь результаты команды на старте сезона?
— У нас был потрясающий старт, но потом произошел небольшой спад. Пообщались внутри команды, что-то нам донес тренерский штаб, и последние два матча перед паузой на сборные — с «Динамо» и «Локомотивом» — мы провели хорошо. Если продолжим в таком же духе, то сможем добиться серьезного результата.
— То есть топ-8 РПЛ, учитывая конкуренцию, это реальная задача для «Крыльев»?
— Да, это задача вполне реальна для нас. Если будем продолжать хорошо выступать, то можем спокойно закончить чемпионат в топ-8. Главное, не сбавлять к себе требования.
— А из-за чего произошел спад — поражение от «Ахмата» и разгром от «Краснодара»?
— У нас плохие первые таймы, много голов пропускали вначале. Нам нужно поработать над этим. А во второй половине встреч мы играем намного лучше, способны перевернуть ход игры, как с «Локомотивом», где могли вообще забрать три очка. Почему так происходит? Возможно, из-за минимального недонастроя. В перерыве мы серьезно говорим с партнерами и главным тренером, включаемся и выходим совершенно другими на поле.
— Когда только начался сезон, в интернете появились слухи, что ты увлекаешься ставками. Как ты реагировал?
— Прочитал данную новость, но не обратил на нее внимания. Сразу же выкинул ее из головы. Я продолжаю тренироваться и играть в футбол.
— Но это очень серьезное обвинение в адрес футболиста.
— На тот момент я был на слуху, возглавлял бомбардирскую гонку в РПЛ. Какие-то недоброжелатели решили закинуть новость. Но считаю, что спортсмены должны быть готовы к этому, поэтому не обращал на это внимания.
«Если бы я играл столько же, сколько Батраков, то могло бы что-то получиться»
— «Локомотив» позиционирует себя как клуб, который доверяет своим воспитанникам. Тебе объяснили, почему отдали в аренду?
— Мне ничего не объясняли. Просто отдали в аренду, значит, так захотели. Я вытаскиваю из себя всё, что умею делать на футбольном поле, показываю максимум. Очень хочу провести сезон на высоком уровне. А дальше будем решать.
— То есть разговора с Михаилом Галактионовым не было?
— Был разговор, что в аренде я буду получать больше игрового времени и ничего более.
— Не остался осадок, что тебя отдали в аренду, а, например, Салтыкову дают шансы в «Локомотиве»?
— Никакого осадка нет. Мне нравится играть в «Крыльях Советов». Хочу помочь клубу достичь максимального результата.
— Насколько для тебя был принципиальный матч против «Локомотива» в чемпионате?
— Этот матч был очень принципиальным для меня. Было желание выложиться по максимуму. Кажется, что у меня получилось это сделать — 1+1 по системе «гол+пас». И команда смогла вытащить ничью в непростой игре, когда проигрывали 0:2.
— Ты не стал праздновать гол, но все-таки показал жест, что кому-то звонишь. Кто был адресатом?
— Это у меня останется в секрете, личное. Но я так праздновал голы и в «Локомотиве», поэтому люди могут думать всё, что угодно. Это была не разовая акция в данном матче.
— В молодежном футболе у тебя была отличная связка с Алексеем Батраковым. Почему вам не удалось ее перенести сразу же во взрослый футбол?
— Если бы я играл столько же, сколько Леха Батраков, и мы были бы рядом на поле, то могло бы что-то получиться. Когда я выходил на поле, то либо менял Лешу, либо получал по 10−15 минут. А это достаточно мало, чтобы отличиться. Один раз получилось забить совместный гол в гостевом матче против «Ахмата», когда Леха отдал на меня голевую передачу.
— Как ты считаешь, почему у Леши получилось сразу же закрепиться в «Локомотиве», а у тебя пока нет?
— Думаю, что это связано с конкуренцией на флангах атаки «Локомотива». Плюс перед этим сезоном клуб подписал более опытных игроков — Бакаева и Руденко. Они неплохо достаточно показали себя на старте, но впереди еще 23 тура.
— Наверное, видел слухи, что Батраковым интересуются аж «Манчестер Сити» и клубы из Саудовской Аравии. Может быть, как-то обсуждали это с ним?
— Как раз в конце матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», во время паузы на просмотр видеоповторов судьями, подошел к Леше и спросил про интерес из Саудовской Аравии. Он подтвердил эту информацию.
А так очень приятно, что за Лешей следят клубы по всему миру. Мы с ним дружим с детства, прошли весь путь в «Локомотиве». Очень рад за него. Может быть, если я буду играть на высоком уровне, тоже попаду на радары европейских команд.
— Когда нас отстраняли, то были опасения, что за нашим чемпионатом никто не будет следить из зарубежных скаутов.
— Тот, кому надо, всегда найдет способ следить за нашим чемпионатом. Увидит конкретного игрока и свяжется с его агентом. Нет ничего невозможного.
— Ты — активный болельщик «Локомотива». И рассказывал, как в детстве ходил на фанатку в Черкизово.
— Как только переехал в Москву и меня официально зачислили в «Локомотив», то вместе с мамой и бабушкой любили ходить на стадион. Нравилось ходить на фанатскую трибуну, забавляли кричалки. Мы жили этим. Чаще выбирался на фанатскую трибуну с бабушкой.
Помню, как мы однажды поехали на матч «Спартак» — «Локомотив» в 2017 году, на фанатскую трибуну. Получили большое удовольствие от футбола и полного гостевого сектора. В детстве я проникся любовью к «Локомотиву», и это у меня до сих пор осталось. Мне нравятся фанатские движения.
— Касательно твоего будущего. Какой дальше видишь свою карьеру — Европа или статус легенды «Локомотива»?
— На данный момент я игрок «Крыльев Советов». Но после аренды хочу вернуться в «Локомотив». Пока счастлив в России, а если будет возможность, то почему бы не попробовать себя в Европе.
Любимая книга — «Война и мир»
— Помимо футбола тебе нравится играть в теннис?
— Да, мне нравится этот вид спорта. Играю в свободное время с Иваном Лепским. Смотрю большие международные турниры. За россиянами не особо слежу, я болею за Карлоса Алькараса и стараюсь смотреть все его игры.
Я эмоциональный человек. И мне нравятся те эмоции, которые получаю от тенниса. В основном выигрываю в этом виде спорта.
— Недавно министр спорта Михаил Дегтярев предложил утвердить перечень рекомендуемых книг для российских футболистов. Тебе нравится читать книги?
— Читаю книги по праздникам. Могу прочитать то, что меня заинтересует. Если министр спорта утвердит перечень книг, то будем их читать.
— Какая твоя любая книга?
— «Война и мир». Еще в детстве ее прочитал, сложностей никаких не было.
— Как ты относишься к ужесточению лимита? Сейчас он у нас мягкий, но за это время раскрылось много талантливой молодежи.
— Если лимит ужесточат, то я буду только рад. У нас в чемпионате раскроется еще больше российских талантов. Они и сейчас есть, но их будет еще больше. Молодые ребята покажут себя, и мы в том числе.
Автор: Константин Белов
