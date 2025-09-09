Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.43
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.79
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.58
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.06
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.89
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.85
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

СМИ узнали, сколько «Спартак» запросил у «Палмейраса» за переход Барко

«Спартак» запросил у «Палмейраса» 17,2 млн евро за переход футболиста Барко.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» запросил около 17,2 млн евро за аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, трансфер которого зимой хочет осуществить бразильский «Палмейрас», сообщает BolaVIP.

По информации источника, в начале 2025 года «Палмейрас» интересовался Барко, но аргентинец предпочел остаться в Европе. Однако теперь полузащитник рассматривает возможность вернуться в южноамериканский футбол в 2026 году.

Барко 26 лет. Он присоединился к «Спартаку» в июне 2024 года, перейдя из аргентинского «Ривер Плейта». В составе московского клуба он провел 44 матча, в которых забил 17 голов.