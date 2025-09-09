СМИ узнали, сколько «Спартак» запросил у «Палмейраса» за переход Барко

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» запросил около 17,2 млн евро за аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, трансфер которого зимой хочет осуществить бразильский «Палмейрас», сообщает BolaVIP.
По информации источника, в начале 2025 года «Палмейрас» интересовался Барко, но аргентинец предпочел остаться в Европе. Однако теперь полузащитник рассматривает возможность вернуться в южноамериканский футбол в 2026 году.
Барко 26 лет. Он присоединился к «Спартаку» в июне 2024 года, перейдя из аргентинского «Ривер Плейта». В составе московского клуба он провел 44 матча, в которых забил 17 голов.