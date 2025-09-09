Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.27
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.79
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.58
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.06
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.89
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
35.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.85
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

СМИ: «Зенит» договорился провести товарищеский матч с турецким топ-клубом

«Зенит» и «Фенербахче» договорились о проведении товарищеского матча в октябре.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Петербургский «Зенит» и турецкий футбольный клуб «Фенербахче» проведут товарищеский матч в октябре во время паузы на матчи сборных, сообщает X Sports.

Сообщается, что дата и место проведения встречи будут объявлены позже.

«Зенит» и «Фенербахче» встречались между собой пять раз. Два раза побеждал турецкий клуб, один раз — «Зенит», еще в двух матчах была зафиксирована ничья. Последняя встреча с участием команд состоялась в ноябре 2024 года и завершалась со счетом 2:1 в пользу «Фенербахче».