СМИ: «Зенит» договорился провести товарищеский матч с турецким топ-клубом

«Зенит» и «Фенербахче» встречались между собой пять раз. Два раза побеждал турецкий клуб, один раз — «Зенит», еще в двух матчах была зафиксирована ничья. Последняя встреча с участием команд состоялась в ноябре 2024 года и завершалась со счетом 2:1 в пользу «Фенербахче».