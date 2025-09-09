ЦСКА покупает Энрике Кармо из «Сан-Паулу». Бразилец уже летит в Москву

ЦСКА этим летом традиционно активно ведет себя на южноамериканском рынке в поисках молодых талантов, которые могут раскрыться в России. И в первую очередь армейцы рассматривают варианты усиления на фланги полузащиты. Особенно остро игрок на данную позицию стал нужен после после травмы Кирилла Глебова, полученной в товарищеском матче сборной России с Иорданией (0:0). Он будет восстанавливаться около 3−4 недель, поэтому левый вингер команде просто необходим.