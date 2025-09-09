Ричмонд
ЦСКА покупает Энрике Кармо из «Сан-Паулу». Бразилец уже летит в Москву

Сумма сделки — 6 миллионов долларов.

Источник: Getty Images

Бразильский полузащитник «Сан-Паулу» Энрике Кармо перейдет в ЦСКА за 6 миллионов долларов. 18-летний футболист уже вылетел в Россию. Он будет в Москве 10 сентября, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт.

ЦСКА укрепляет оборону

По данным «СЭ», футболист может подписать трехлетний контракт с московским клубом: сумма сделки составит 6 миллионов долларов, а также к этому прибавятся бонусы — 1 миллион. Ранее издание Lance сообщило, что «Сан-Паулу» принял предложение ЦСКА по поводу трансфера игрока. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В прощальном интервью Кармо поблагодарил бразильский клуб за опыт, а также порадовался возможности играть в Европе. «Мои мечты исполнились», — отметил футболист.

Отметим, что контракт бразильца с «Сан-Паулу» действовал до 2028 года. В нем были прописаны отступные 65 миллионов евро. Полузащитника также хотели приобрести ПСВ и «Шахтер», однако предложение армейцев оказалось выгоднее.

«Спартак» берет защитников, Жерсон и Педро интересны клубам Саудовской Аравии. Таблица трансферов РПЛ.

Пятый бразилец в составе

ЦСКА этим летом традиционно активно ведет себя на южноамериканском рынке в поисках молодых талантов, которые могут раскрыться в России. И в первую очередь армейцы рассматривают варианты усиления на фланги полузащиты. Особенно остро игрок на данную позицию стал нужен после после травмы Кирилла Глебова, полученной в товарищеском матче сборной России с Иорданией (0:0). Он будет восстанавливаться около 3−4 недель, поэтому левый вингер команде просто необходим.

Ранее армейцы вели переговоры с аргентинцем Тьяго Паласиосом и бразильцем Матеусом Гонсалвесом. Оба трансфера сорвались: с первым не договорились о деньгах, а второго буквально в последний момент увел саудовский «Аль-Ахли», перебив предложение москвичей.

Теперь в центре внимания — 18-летний Энрике Кармо из «Сан-Паулу». Молодой полузащитник уже провел семь матчей за основную команду и отметился одной результативной передачей. Его считают одним из сильнейших в своем возрасте.

В случае трансфера он станет пятым бразильцем в нынешнем составе ЦСКА, где уже играют Мойзес, Жоао Виктор, Матеус Алвес и Алеррандро. Так что с адаптацией у юного футболиста проблем быть не должно.

