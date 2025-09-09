Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
П1
7.60
X
4.71
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
П1
1.09
X
13.25
П2
32.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
П1
7.40
X
4.97
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
П1
5.60
X
3.83
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
П1
1.05
X
14.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
П1
1.40
X
4.76
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95

Дмитрий Андреев: Кисляк готов к любому чемпионату, но дайте ему поиграть в РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке.

Источник: Чемпионат.com

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке. По словам Андреева, Матвей готов проявить себя в топ-клубе хорошей лиги.

— Кисляк уже готов к переходу в условный чемпионат Турции?

— Он готов к любому чемпионату. Даже если его возьмёт топ-клуб из хорошей лиги, он не будет запасным. Может, даже раскроется ещё больше. Как только футболист начинает проявлять себя в России, мы его куда-то сватаем. Дайте ему повыступать в России. Пусть он ещё поиграет в ЦСКА, а болельщики получат удовольствие от его выступлений, — приводит слова Андреева Metaratings.

Кисляку 20 лет, в нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах за армейцев, забил два гола и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 8 млн.