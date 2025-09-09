Дмитрий Андреев: Кисляк готов к любому чемпионату, но дайте ему поиграть в РПЛ

— Он готов к любому чемпионату. Даже если его возьмёт топ-клуб из хорошей лиги, он не будет запасным. Может, даже раскроется ещё больше. Как только футболист начинает проявлять себя в России, мы его куда-то сватаем. Дайте ему повыступать в России. Пусть он ещё поиграет в ЦСКА, а болельщики получат удовольствие от его выступлений, — приводит слова Андреева Metaratings.