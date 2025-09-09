Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
П1
7.50
X
4.71
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
П1
1.09
X
13.25
П2
32.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
П1
7.30
X
4.97
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
П1
5.50
X
3.83
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
П1
1.05
X
14.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
П1
1.40
X
4.76
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: до конца трансферного окна ещё будут новички

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб ещё не закончил работу клуба на трансферном рынке.

Чемпионат.com

«Всё может произойти. Трансферы на вход зависят от многих факторов. С большой долей вероятности до конца окна ещё будут новички. На выход трансферов не планируется, только на вход. Трансферную кампанию можно будет оценить после 11−12 чисел, потому что пока она не закончена», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Махачкалинское «Динамо» набрало восемь очков после семи туров чемпионата и занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. В следующем туре 12 сентября команда Хасанби Биджиева сыграет в гостях с казанским «Рубином».