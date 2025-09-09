Глушенков: не могу себя оценивать. Есть много диванных экспертов, которые это делают

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков заявил, что его не интересует мнение так называемых «диванных экспертов» о его игре. Глушенков принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2025/2026. На счету футболиста гол и результативная передача. За «Зенит» футболист выступает с 2024 года.