Экс-защитник «Урала» Ароян: клуб по-любому вернётся в РПЛ!

«Я смотрел стыковые матчи с “Ахматом”, когда был в расположении сборной Армении, и очень хотел, чтобы “Урал” вернулся в РПЛ. Хоть “Ахмат” выиграл 2:0 во второй встрече, но по игре “Урал” был сильнее. Я знаю, как Григорий Иванов переживает за этот клуб, и это мой город, где я прожил три года. “Урал” по-любому вернётся в РПЛ! Я слежу за командой, она очень хорошо начала в Первой лиге», — сказал Вараздат Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.