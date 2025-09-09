Батракова признали лучшим игроком «Локомотива» в июле и августе

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом московского «Локомотива» в июле и августе, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
По итогам опроса болельщиков Батраков набрал 60% голосов. В борьбе за награду он опередил Дмитрия Воробьева, Зелимхана Бакаева, Дмитрия Баринова, Александра Сильянова, Сесара Монтеса и Александра Руденко.
В сезоне-2025/26 Батраков провел десять матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Батраков стал лучшим игроком «Локомотива» на старте сезона второй год подряд.
Батраков — воспитанник «Локомотива». Он выступает за основной состав железнодорожников с января 2024 года. Всего за столичный клуб он провел 53 матча, в которых отметился 25 голами. Также на его счету семь игр и два забитых мяча в составе сборной России.