Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.11
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.60
П2
1.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
32.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.70
X
5.02
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.37
X
3.83
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.91
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Батракова признали лучшим игроком «Локомотива» в июле и августе

Футболист Батраков признан лучшим игроком «Локомотива» в июле и августе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом московского «Локомотива» в июле и августе, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам опроса болельщиков Батраков набрал 60% голосов. В борьбе за награду он опередил Дмитрия Воробьева, Зелимхана Бакаева, Дмитрия Баринова, Александра Сильянова, Сесара Монтеса и Александра Руденко.

В сезоне-2025/26 Батраков провел десять матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Батраков стал лучшим игроком «Локомотива» на старте сезона второй год подряд.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Он выступает за основной состав железнодорожников с января 2024 года. Всего за столичный клуб он провел 53 матча, в которых отметился 25 голами. Также на его счету семь игр и два забитых мяча в составе сборной России.