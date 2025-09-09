Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.11
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.60
П2
1.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
32.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.70
X
5.02
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.37
X
3.83
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.91
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Алексей Миранчук выразил восхищение физической формой 56-летнего Валерия Карпина

Полузащитник сборной России и «Атланты» Алексей Миранчук ответил, согласен ли он с характеристикой главного тренера российской национальной команды и московского «Динамо» Валерия Карпина как «генетического монстра» в хорошем смысле слова.

Источник: Чемпионат.com

Также футболист ответил, как бы он оценил форму 56-летнего специалиста.

«Да, согласен! Пойди поищи человека, который в 50 лет выглядит как Карпин! Тут ему нужно отдать должное. Наверняка он не только от нас требует следить за питанием, своей формой, но и сам тоже это делает. Чудес всё-таки не бывает — чтобы выглядеть хорошо, нужно что-то для этого делать. Поэтому браво, Георгич», — приводит слова Миранчука Legalbet.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.