Валерий Непомнящий считает Тюкавина зависимым футболистом

«Мне кажется, что “Спартак” — фаворит в предстоящем матче с “Динамо”, если учесть последние результаты команд. Что касается возвращения Тюкавина, он — зависимый футболист. Сразу появляется вопрос: будет ли у него мяч? Я знаю, он должен быть готов, потому что давно настраивается на этот матч, но всё зависит от решения тренера», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.