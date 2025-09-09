Валерий Непомнящий считает Тюкавина зависимым футболистом

«Мне кажется, что “Спартак” — фаворит в предстоящем матче с “Динамо”, если учесть последние результаты команд. Что касается возвращения Тюкавина, он — зависимый футболист. Сразу появляется вопрос: будет ли у него мяч? Я знаю, он должен быть готов, потому что давно настраивается на этот матч, но всё зависит от решения тренера», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше