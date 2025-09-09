Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Азербайджан
0
:
Украина
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Армения
0
:
Ирландия
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.45
П2
2.01
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
5.02
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.71
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.91
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Роман Шаронов: «Балтика» — одна из команд, которая может высоко подняться

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов поделился мнением о нынешнем уровне игры калининградской «Балтики».

Источник: Чемпионат.com

«У “Балтики” есть почерк, который отличает от других. Каждый игрок команды должен проделать определённый объем беговой работы, выполнять требования Талалаева. Команда агрессивная, любит большое количество дуэлей. Также у команды хорошая переходная фаза из обороны в атаку.

«Балтика» поддерживает высокий темп, оказывает давление на противника. Сложно сказать, как долго они продержатся. Команду начнут изучать. Важно, чтобы не было травм. Для любой команды необходимо сохранять обойму. Наш чемпионат делится на две части. Поэтому нельзя делать выводы ни по одной команде. Но «Балтика» — одна из тех команд, которая может высоко подняться«, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.