Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Азербайджан
0
:
Украина
0
П1
8.50
X
5.00
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Армения
0
:
Ирландия
0
П1
4.05
X
3.45
П2
2.01
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
П1
1.09
X
13.25
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
П1
7.90
X
5.02
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
П1
5.60
X
3.95
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
П1
4.90
X
3.71
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
П1
1.05
X
14.00
П2
45.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
П1
1.37
X
4.91
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
П1
4.50
X
3.51
П2
1.95
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
Юрий Горшков высказался о старте «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Юрий Горшков дал комментарий касательно старта своей команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

— С чем связываешь неудачный старт «Зенита»?

— Это наши клубные дела. Внутри разберёмся. Тренерский штаб подскажет и укажет — что не так. По последним двум матчам мы нащупываем свою игру, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» после первых семи туров РПЛ набрал 12 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. В предстоящем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Балтикой». Помимо этого, петербуржцы с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России.