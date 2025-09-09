ЦСКА подпишет полузащитника из клуба Первой лиги — источник

По информации источника, помимо Пополитова, на просмотре в ЦСКА находился защитник «Спартака-2» Юрий Коледин, однако красно-синие подпишут контракт только с футболистом «Чайки». Ожидается, что полузащитник заключит трудовое соглашение, рассчитанное на три года.