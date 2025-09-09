Ричмонд
ЦСКА подпишет полузащитника из клуба Первой лиги — источник

ЦСКА подпишет контракт с 18-летним полузащитником Глебом Пополитовым, на текущий момент являющимся футболистом «Чайки» из Лиги Pari. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, помимо Пополитова, на просмотре в ЦСКА находился защитник «Спартака-2» Юрий Коледин, однако красно-синие подпишут контракт только с футболистом «Чайки». Ожидается, что полузащитник заключит трудовое соглашение, рассчитанное на три года.

Пополитов присоединился к команде из Песчанокопского летом 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.