ЦСКА подпишет полузащитника из клуба Первой лиги — источник

По информации источника, помимо Пополитова, на просмотре в ЦСКА находился защитник «Спартака-2» Юрий Коледин, однако красно-синие подпишут контракт только с футболистом «Чайки». Ожидается, что полузащитник заключит трудовое соглашение, рассчитанное на три года.
Пополитов присоединился к команде из Песчанокопского летом 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.