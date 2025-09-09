Батраков догнал Криштиану Роналду по трансферной стоимости

Роналду 40 лет, он выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В его составе португалец провел 108 матчей, в которых забил 95 мячей. Он является чемпионом Европы в составе сборной Португалии и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» Роналду также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».