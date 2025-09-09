Ричмонд
Батраков догнал Криштиану Роналду по трансферной стоимости

Transfermarkt: Батраков сравнялся по трансферной стоимости с Криштиану Роналду.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков сравнялся по трансферной стоимости с нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду по версии портала Transfermarkt.

На текущий момент портал оценивает обоих футболистов в 12 миллионов евро.

В ноябре 2022 года трансферная стоимость португальского форварда составляла 20 миллионов евро. Батраков тогда оценивался в 50 тысяч евро.

20-летний Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за основной состав железнодорожников с января 2024 года. Всего за столичный клуб он провел 53 матча, в которых отметился 25 голами. Также на его счету семь игр и два забитых мяча в составе сборной России.

Роналду 40 лет, он выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В его составе португалец провел 108 матчей, в которых забил 95 мячей. Он является чемпионом Европы в составе сборной Португалии и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» Роналду также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».