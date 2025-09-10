Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.23
П2
1.46
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.37
П2
1.47
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.43
X
3.70
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.30
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.20
П2
1.47
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.65
П2
4.40
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.00
П2
6.40
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.55
П2
7.80
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.56
П2
1.35
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.00
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2

От Катара до «Спартака». Карпин под огнем критики

«Динамо» примет «Спартак» в 8-м туре РПЛ 13 сентября.

Источник: Спорт-Экспресс

Константин Алексеев — о предстоящем дерби, в котором «Динамо» примет красно-белых на «ВТБ Арене»

По поводу отъезда Валерия Карпина из «Динамо» в сборную в начале сентября было понятно еще в момент подписания соглашения с бело-голубыми — совмещение иного не предусматривает. Но одно дело — предполагать, что случится когда-то там, а другое — столкнуться в реальности.

Когда «Динамо» совершенно не на ходу, а последний матч в Махачкале получился позорным, что признал сам Карпин. И даже первым заговорил о возможной отставке. Тут бы закатать рукава в тренировочном процессе, но тренер уехал в национальную команду.

Понятны его аргументы, что во время двухнедельного перерыва футболисты всегда получают четыре-пять выходных, а из-за отъезда многочисленных сборников в расположении клуба из основных остаются считаные люди. Кто из них выйдет на «Спартак»? Лунев, Маричаль, Рубенс, Макаров, Фомин, Бителло… Так под началом Карпина в сборной работало ненамного меньше — Осипенко, Глебов, Антон Миранчук и Сергеев. А сентябрьская программа национальной команды завершилась встречей в Катаре уже в воскресенье — за шесть дней до матча с красно-белыми.

Но все равно в этом есть что-то противоестественное для клуба, который ставит перед собой задачу взять титул. Накануне едва ли не важнейшей игры первого круга с принципиальным соперником. Мы же часто слышим от тренеров, что каждый тренировочный день на счету, — и верим. А так получается, что «Динамо» проводило спарринг со своей молодежкой, в нем вернулся после полугодичной паузы основной форвард Тюкавин, но все это Карпин увидел только на видеозаписи.

Неудивительно, что тренеру пришлось столкнуться с таким валом критики, которого не было со времен «Спартака». К «Ростову», где Валерий Георгиевич провел семь лет, совершенно другое внимание. Здесь же припомнили все: и провал в Махачкале, и разговоры об отставке, и совмещение, связав с ним и слабую игру против Иордании на спартаковском стадионе. Поводы для критики очевидные, жесткие вопросы напрашивались, они задавались журналистами и экспертами. Карпин под мощным давлением.

Так что дерби со «Спартаком» приобретает особое значение. В случае поражения и невнятного футбола разговоры про Иорданию, Катар, предстоящие октябрьские и ноябрьские отлучки неминуемы. Тем более бело-голубые по итогам тура РПЛ вполне могут провалиться в зону стыков. Скандал.

Календарь в этот момент подкинул противостояние с клубом, где Валерий Георгиевич играл, работал гендиректором и главным тренером. Динамовские болельщики в момент кризиса растягивали издевательский баннер: «Дайте Карпину поработать». Теперь такой же впору готовить красно-белым.

На что тренер может ответить только одним: достойной игрой «Динамо» и победой. Только она резко перевернет все расклады, примирит поклонников бело-голубых с действительностью и заставит забыть о минусах совмещения.

Автор: Константин Алексеев

Футбол. Премьер-лига
13.09
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.93
X
3.40
П2
2.47