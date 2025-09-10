От Катара до «Спартака». Карпин под огнем критики

Но все равно в этом есть что-то противоестественное для клуба, который ставит перед собой задачу взять титул. Накануне едва ли не важнейшей игры первого круга с принципиальным соперником. Мы же часто слышим от тренеров, что каждый тренировочный день на счету, — и верим. А так получается, что «Динамо» проводило спарринг со своей молодежкой, в нем вернулся после полугодичной паузы основной форвард Тюкавин, но все это Карпин увидел только на видеозаписи.