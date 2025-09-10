От Катара до «Спартака». Карпин под огнем критики

Константин Алексеев — о предстоящем дерби, в котором «Динамо» примет красно-белых на «ВТБ Арене»
По поводу отъезда Валерия Карпина из «Динамо» в сборную в начале сентября было понятно еще в момент подписания соглашения с бело-голубыми — совмещение иного не предусматривает. Но одно дело — предполагать, что случится когда-то там, а другое — столкнуться в реальности.
Когда «Динамо» совершенно не на ходу, а последний матч в Махачкале получился позорным, что признал сам Карпин. И даже первым заговорил о возможной отставке. Тут бы закатать рукава в тренировочном процессе, но тренер уехал в национальную команду.
Понятны его аргументы, что во время двухнедельного перерыва футболисты всегда получают четыре-пять выходных, а из-за отъезда многочисленных сборников в расположении клуба из основных остаются считаные люди. Кто из них выйдет на «Спартак»? Лунев, Маричаль, Рубенс, Макаров, Фомин, Бителло… Так под началом Карпина в сборной работало ненамного меньше — Осипенко, Глебов, Антон Миранчук и Сергеев. А сентябрьская программа национальной команды завершилась встречей в Катаре уже в воскресенье — за шесть дней до матча с красно-белыми.
Но все равно в этом есть что-то противоестественное для клуба, который ставит перед собой задачу взять титул. Накануне едва ли не важнейшей игры первого круга с принципиальным соперником. Мы же часто слышим от тренеров, что каждый тренировочный день на счету, — и верим. А так получается, что «Динамо» проводило спарринг со своей молодежкой, в нем вернулся после полугодичной паузы основной форвард Тюкавин, но все это Карпин увидел только на видеозаписи.
Неудивительно, что тренеру пришлось столкнуться с таким валом критики, которого не было со времен «Спартака». К «Ростову», где Валерий Георгиевич провел семь лет, совершенно другое внимание. Здесь же припомнили все: и провал в Махачкале, и разговоры об отставке, и совмещение, связав с ним и слабую игру против Иордании на спартаковском стадионе. Поводы для критики очевидные, жесткие вопросы напрашивались, они задавались журналистами и экспертами. Карпин под мощным давлением.
Так что дерби со «Спартаком» приобретает особое значение. В случае поражения и невнятного футбола разговоры про Иорданию, Катар, предстоящие октябрьские и ноябрьские отлучки неминуемы. Тем более бело-голубые по итогам тура РПЛ вполне могут провалиться в зону стыков. Скандал.
Календарь в этот момент подкинул противостояние с клубом, где Валерий Георгиевич играл, работал гендиректором и главным тренером. Динамовские болельщики в момент кризиса растягивали издевательский баннер: «Дайте Карпину поработать». Теперь такой же впору готовить красно-белым.
На что тренер может ответить только одним: достойной игрой «Динамо» и победой. Только она резко перевернет все расклады, примирит поклонников бело-голубых с действительностью и заставит забыть о минусах совмещения.
Автор: Константин Алексеев