Круговой объяснил, почему ЦСКА так крут в РПЛ на старте сезона-2025/26

— Главная черта Фабио — он дает свободу в атаке. Ему важно, чтобы все перемещались, двигались и создавали моменты. Фабио спокойно относится даже к тому, что два опорника могут открываться в штрафной под подачу, когда мяч у меня, а центральная зона остается пустой. Главное, что мы создаем моменты, и с реализацией нет проблем.