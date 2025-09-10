Круговой объяснил, почему ЦСКА так крут в РПЛ на старте сезона-2025/26

— У ЦСКА нет таких дорогих покупок, как у «Зенита», но команда наверху таблицы. Как вам это удается?
— Тут большую роль сыграл тренер. Челестини сразу сказал: «Вам нужно верить в свои силы».
— Все так просто?
— Главная черта Фабио — он дает свободу в атаке. Ему важно, чтобы все перемещались, двигались и создавали моменты. Фабио спокойно относится даже к тому, что два опорника могут открываться в штрафной под подачу, когда мяч у меня, а центральная зона остается пустой. Главное, что мы создаем моменты, и с реализацией нет проблем.
— Секрет успеха только в свободе?
— Еще у нас отлично работают взаимозаменяемость и высокий прессинг. Это мне нравится больше, чем отходить назад и вставать в «автобус».