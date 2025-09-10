Осинькин поддержал ужесточение лимита: «Это даст несколько рабочих мест нашим футболистам»

«Обратите внимание: эти футболисты в основном появляются в тех командах, где нет больших финансовых возможностей для приглашения легионеров. Ужесточение лимита отразится на 4−5 клубах, которые регулярно претендуют на чемпионство. Возможно, еще на “Рубине” и “Ахмате”. Но для остальных ничего не изменится — у них нет ни желания, ни возможности собрать состав из иностранцев.



Например, в “Крыльях” мы и не вспоминали о лимите. Так как в настоящий момент мы отстранены от международных турниров, хочется, чтобы это время было посвящено тому, чтобы сделать российских игроков сильнее. Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе», — сказал Осинькин «СЭ».