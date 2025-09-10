Ричмонд
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.30
П2
1.41
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.39
П2
1.50
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.85
П2
1.57
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.30
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.50
П2
1.48
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.80
П2
4.60
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.30
П2
7.70
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.70
П2
7.20
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.34
П2
1.35
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2

Осинькин поддержал ужесточение лимита: «Это даст несколько рабочих мест нашим футболистам»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью «СЭ» поддержал возможное ужесточение лимита в РПЛ.

Источник: Соцсети

«Обратите внимание: эти футболисты в основном появляются в тех командах, где нет больших финансовых возможностей для приглашения легионеров. Ужесточение лимита отразится на 4−5 клубах, которые регулярно претендуют на чемпионство. Возможно, еще на “Рубине” и “Ахмате”. Но для остальных ничего не изменится — у них нет ни желания, ни возможности собрать состав из иностранцев.

Например, в “Крыльях” мы и не вспоминали о лимите. Так как в настоящий момент мы отстранены от международных турниров, хочется, чтобы это время было посвящено тому, чтобы сделать российских игроков сильнее. Лимит даст несколько рабочих мест нашим футболистам в каждом клубе», — сказал Осинькин «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Футбол. Премьер-лига
14.09
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.61
П2
4.05