Круговой рассказал, как родилась история о запрете мяса в ЦСКА

Ранее об этом рассказал 19-летний Кирилл Глебов, который неаккуратно изложил журналистам шутку Кругового.
— Зачем ты подставил Глебова, который с твоей подачи запустил фейк про запрет мяса в ЦСКА?
— Это вышло случайно, ха-ха. Раньше у нас на столе стейки лежали постоянно. А наш новый диетолог Хосе Блеса поставил мясо сначала раз в две недели, а сейчас — раз в неделю.
— Непривычно?
— Конечно! У меня был ритуал — есть мясо перед игрой. А теперь его стало меньше. Вот я и сказал: «Мяса больше нет». Глеб воспринял это буквально (смеется). Сейчас я полностью поменял рацион. Посмотрим, что из этого выйдет, — сказал Круговой в интервью журналисту Sport24 Андрею Бабичу.