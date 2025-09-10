Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
11.25
X
4.29
П2
1.42
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.39
П2
1.46
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.71
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.96
X
4.36
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.71
П2
1.52
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.72
П2
4.50
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.39
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.65
П2
7.50
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.08
П2
1.36
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.60
П2
1.46

Круговой рассказал, как родилась история о запрете мяса в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал слух насчет запрета на употребление мяса среди футболистов армейского клуба.

Источник: Sport24

Ранее об этом рассказал 19-летний Кирилл Глебов, который неаккуратно изложил журналистам шутку Кругового.

— Зачем ты подставил Глебова, который с твоей подачи запустил фейк про запрет мяса в ЦСКА?

— Это вышло случайно, ха-ха. Раньше у нас на столе стейки лежали постоянно. А наш новый диетолог Хосе Блеса поставил мясо сначала раз в две недели, а сейчас — раз в неделю.

— Непривычно?

— Конечно! У меня был ритуал — есть мясо перед игрой. А теперь его стало меньше. Вот я и сказал: «Мяса больше нет». Глеб воспринял это буквально (смеется). Сейчас я полностью поменял рацион. Посмотрим, что из этого выйдет, — сказал Круговой в интервью журналисту Sport24 Андрею Бабичу.