Челестини — о конфликте с Мусаевым: «Подвели итог, все нормально»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал конфликт с коллегой Мурадом Мусаевым из «Краснодара» после матча 7-го тура РПЛ.
«У меня было решено все после матча. Я еще в туннеле поприветствовал Кордобу. Для меня эта история закончилась с финальным свистком. Мы действительно говорили по телефону — подвели итог, все нормально», — сказал швейцарский специалист.
Ранее Мусаев подтвердил для «СЭ», что он действительно звонил Челестини обсудить конфликтную ситуацию после матча ЦСКА и «Краснодара».
Матч прошел 31 августа и завершился со счетом 1:1. Нападающий «быков» Джон Кордоба был удалён с поля на 56-й минуте.
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 24765 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Голы
ЦСКА
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
36′
Краснодар
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
44′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
20′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
59′
22
Милан Гайич
82′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
90′
19
Даниэль Руис
8
Артем Шуманский
65′
11
Тамерлан Мусаев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
90+5′
98
Сергей Петров
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
57′
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
59′
23
Гаэтан Перрен
63′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
73′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
50′
72′
6
Кевин Ленини
Статистика
ЦСКА
Краснодар
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
6
2
Угловые
5
3
Фолы
14
12
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти