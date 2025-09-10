Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
7.11
X
4.44
П2
1.45
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.71
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.97
X
4.35
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.60
П2
1.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.72
П2
4.50
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.06
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.58
П2
7.30
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.58
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.60
П2
1.46

Челестини заявил, что ЦСКА необходимы ещё два игрока для сбалансированного состава

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассказал о работе клуба на трансферном рынке в последние дни окна.

Источник: Чемпионат.com

В России трансферное окно закроется 12 сентября.

«Мы ожидаем нападающего. Давно сказал, что нам нужны игроки. Мы не ожидали, что Роша нас покинет. Нам необходимо ещё два-три усиления. Если подтвердится трансфер Кармо, будет ещё один. Необходимо два усиления, чтобы иметь сбалансированный состав.

Есть ещё медицинские тесты, должны прийти бумаги в клуб. Я не имею обыкновения говорить об игроках, которые ещё не подписаны. Моя работа — тренировать команду», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Футбол. Премьер-лига
14.09
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.48
П2
2.08