Челестини заявил, что ЦСКА необходимы ещё два игрока для сбалансированного состава

«Мы ожидаем нападающего. Давно сказал, что нам нужны игроки. Мы не ожидали, что Роша нас покинет. Нам необходимо ещё два-три усиления. Если подтвердится трансфер Кармо, будет ещё один. Необходимо два усиления, чтобы иметь сбалансированный состав.



Есть ещё медицинские тесты, должны прийти бумаги в клуб. Я не имею обыкновения говорить об игроках, которые ещё не подписаны. Моя работа — тренировать команду», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.