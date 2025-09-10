«Акрон» арендовал полузащитника сборной Армении

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в своем Telegram-канале объявил об аренде полузащитника сборной Армении Эдгара Севикяна из венгерского «Ференцвароша».
24-летний хавбек будет выступать за тольяттинский клуб до конца сезона-2025/26. Соглашение включает в себя право выкупа.
Севикян был арендован «Локомотивом» в сентябре 2024 года. Он провел 20 матчей за российский клуб. В июне клуб объявил об уходе игрока. С 2022 по 2024 год Севикян выступал за «Нижний Новгород», где отыграл 40 матчей и забил восемь мячей.