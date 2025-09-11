Ричмонд
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.15
П2
2.53
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

«Рубин» объявил о переходе бывшего защитника «Ливерпуля»

Колумбийский защитник Андерсон Арройо, который много лет провел в системе «Ливерпуля», но так ни разу и не сыграл за основу, подписал четырехлетний контракт с казанским клубом.

Источник: РБК Спорт

Колумбийский защитник Андерсон Арройо перешел из испанского «Бургоса» в «Рубин». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.

25-летний футболист подписал четырехлетний контракт.

В «Бургосе» из второго дивизиона чемпионата Испании Арройо играл с лета 2024 года (58 матчей, два гола и две передачи).

Арройо начал профессиональную карьеру на родине в «Форталесе», а в 2018 году перешел в «Ливерпуль». Но за основу английского клуба защитник не провел ни одного матча, его восемь раз отдавали в аренду в различные испанские команды, а также бельгийский «Гент» и чешскую «Младу Болеслав».