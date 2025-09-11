«Рубин» объявил о переходе бывшего защитника «Ливерпуля»

Колумбийский защитник Андерсон Арройо перешел из испанского «Бургоса» в «Рубин». Об этом сообщается на сайте казанского клуба.
25-летний футболист подписал четырехлетний контракт.
В «Бургосе» из второго дивизиона чемпионата Испании Арройо играл с лета 2024 года (58 матчей, два гола и две передачи).
Арройо начал профессиональную карьеру на родине в «Форталесе», а в 2018 году перешел в «Ливерпуль». Но за основу английского клуба защитник не провел ни одного матча, его восемь раз отдавали в аренду в различные испанские команды, а также бельгийский «Гент» и чешскую «Младу Болеслав».