Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.14
П2
2.93
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

«Спартак» купит игрока «Марселя»? Баринов — в ЦСКА? Инсайды трансферного дедлайна в РПЛ

Чего ждем от российских клубов в последний день.

Источник: Чемпионат.com

Трансферное окно в России закроется в ночь с 11 на 12 сентября. У клубов РПЛ остались считаные часы на завершение возможных сделок. А какие вообще могут случиться? Читайте в этом материале.

Подпишет ли ЦСКА форварда и Баринова?

ЦСКА — потенциально главный поставщик трансферов в последний день окна. Клуб завершает подписание вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо. Однако форвард ― главная позиция, которую нужно укрепить ЦСКА. Об этом открыто говорил Фабио Челестини. За лето у московского клуба сорвалось немало вариантов. Например, по нашей информации, двумя последними кандидатами на усиление позиции нападающего были Брил Эмболо из «Монако» и Лукас Стассин из «Сент-Этьена».

Источник: Чемпионат.com

По словам источников «Чемпионата», Эмболо принял предложение ЦСКА и был готов ехать в Москву. Всё поломал «Ренн», в последний день окна в Европе, 1 сентября, предложивший за швейцарца аж € 15 млн. И это с учётом того, что у Эмболо оставался год контракта с «Монако». Конечно, монегаски это предложение приняли.

Стассин тоже был готов ехать в Россию, однако всё уперлось в позицию «Сент-Этьена» не вести дела с российской стороной. Дело в том, что в совете директоров французского клуба преимущественно заседают британцы и канадцы.

Сейчас у ЦСКА осталось несколько вариантов. Причём как за границей, так и в России. Что самое интересное ― из Первой Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Ну и потенциально главная сага последнего дня ― возможный переход в ЦСКА Дмитрия Баринова. Капитан и лидер «Локомотива» по-прежнему не получил предложение по продлению текущего контракта, который истекает летом 2026 года. Это дало армейцам понимание, что можно действовать. По нашим данным, интерес к Баринову связан с желанием Челестини перевести команду на 4−3−3. К тому же полузащитник «Локо» может взять на себя в ЦСКА роль дядьки для столь молодого состава.

История с переходом Баринова жива. В этом тексте мы пока не можем раскрыть всех подробностей, но есть все шансы, что трансфер всё-таки состоится.

Что будет с Кокшаровым?

Неожиданная интрига разожглась вокруг будущего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова. По нашей информации, его готов снова арендовать «Пари НН». Сам форвард сейчас продолжает восстановление после тяжелой травмы.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация остра тем, что во вторник, 9 сентября, информационное пространство взорвал отец футболиста Эдуард Кокшаров. В интервью «Чемпионату» он сообщил, что «Краснодар» не отпускает сына, а также поставил ультиматум с требованием продлить контракт с чемпионом на пять лет. В противном случае нападающий, по словам отца, обречён бегать по кругу весь остаток контракта с «Краснодаром». Мало шансов, что ситуация разрешится за день, но интрига существует.

«Спартак» и левый защитник найдут друг друга?

Есть небольшой шанс, что в «Спартаке» появится новый левый защитник. По нашей информации, в последние дни москвичи проявили интерес к игроку «Марселя» Улиссесу Гарсии. Швейцарец нравится спортивному директору клуба Фрэнсису Кахигао, а также Деяну Станковичу. Однако шансы на трансфер невелики.

Источник: AP 2024

«Сочи» подпишет сразу троих?

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков уже точно переходит в «Сочи». Первым об этом сообщило вчера издание LegalBet. Наши источники эту информацию подтверждают.

Источник: РИА "Новости"

Также, по нашей информации, возможен ещё один трансфер под Осинькина. Речь о вратаре Иване Ломаеве, последним клубом которого были тоже были «Крылья». Сейчас, по нашим данным, Ломаев находится в Сочи и ждёт окончательного решения клуба.

Также, по данным Ивана Карпова, сочинцы ведут переговоры по трансферу полузащитника «Витории Гимарайнш» Нуну Сантуша.

Автор: Андрей Панков