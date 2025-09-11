«Спартак» купит игрока «Марселя»? Баринов — в ЦСКА? Инсайды трансферного дедлайна в РПЛ

Ситуация остра тем, что во вторник, 9 сентября, информационное пространство взорвал отец футболиста Эдуард Кокшаров. В интервью «Чемпионату» он сообщил, что «Краснодар» не отпускает сына, а также поставил ультиматум с требованием продлить контракт с чемпионом на пять лет. В противном случае нападающий, по словам отца, обречён бегать по кругу весь остаток контракта с «Краснодаром». Мало шансов, что ситуация разрешится за день, но интрига существует.