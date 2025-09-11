Минспорт не будет вводить потолок зарплат в РПЛ, заявил Дегтярев

«Регулирующее воздействие государства может быть в части установления лимита на легионеров. Это единственный инструмент влияния. Все остальное должно быть отдано на откуп Российскому футбольному союзу. Клубы могут договориться об установлении потолка зарплат. Мы препятствовать не будем. Если они договорятся, что будет налог на легионеров на детско-юношеский футбол, я это поддержу. Если будет решение по агентским вопросам, пожалуйста. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов вводить не собирается», — заявил Дегтярев.