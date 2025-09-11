Минспорт не будет вводить потолок зарплат в РПЛ, заявил Дегтярев

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил журналистам, что возглавляемое им ведомство не будет вводить потолок зарплат и налог на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. 9 сентября планировалась встреча Дегтярева с представителями клубов РПЛ. В понедельник генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что встреча перенесена.
«Регулирующее воздействие государства может быть в части установления лимита на легионеров. Это единственный инструмент влияния. Все остальное должно быть отдано на откуп Российскому футбольному союзу. Клубы могут договориться об установлении потолка зарплат. Мы препятствовать не будем. Если они договорятся, что будет налог на легионеров на детско-юношеский футбол, я это поддержу. Если будет решение по агентским вопросам, пожалуйста. Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов вводить не собирается», — заявил Дегтярев.
Дегтярев до этого в интервью газете «Коммерсант» заявил о планах по постепенному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Также он заявлял, что потолок зарплат по примеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может быть ориентиром для российского футбола. Глава ведомства подчеркивал, что у российских футбольных клубов не должно возникнуть проблем с завышенными требованиями зарплат со стороны российских игроков на фоне ужесточения лимита на легионеров.