В «Динамо» ответили, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»

Последние полгода нападающий пропустил из-за травмы. Дерби «Динамо» и «Спартака» состоится 13 сентября на домашнем поле бело-голубых.
«План такой. Он готовится к игре. Полный матч Костя не проведёт. Со “Спартаком” он обычно хорошо играет, поэтому его участие будет большим подспорьем», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
Перед этой игрой бело-голубые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками, красно-белые с 11 очками находятся на шестой строчке.
