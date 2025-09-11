Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
17:00
Амкал
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.27
П2
4.18
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

В «Динамо» ответили, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, сыграет ли форвард Константин Тюкавин в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

Последние полгода нападающий пропустил из-за травмы. Дерби «Динамо» и «Спартака» состоится 13 сентября на домашнем поле бело-голубых.

«План такой. Он готовится к игре. Полный матч Костя не проведёт. Со “Спартаком” он обычно хорошо играет, поэтому его участие будет большим подспорьем», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Перед этой игрой бело-голубые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с восемью очками, красно-белые с 11 очками находятся на шестой строчке.

Футбол. Премьер-лига
13.09
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.93
X
3.40
П2
2.47
