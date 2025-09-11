Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
17:00
Амкал
:
Салют Белгород
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.27
П2
4.18
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

Агент Баринова сообщил, что игрок не покинет «Локомотив» до зимы

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщил, что хавбек не покинет московский клуб в это трансферное окно.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Баринов может перейти в ЦСКА.

«Дима Баринов как минимум до зимы игрок “Локомотива”, — сказал Банатин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Панковым.

Баринову 29 лет, за первую команду железнодорожников Дмитрий играет с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь.