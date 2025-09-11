В ЦСКА сразу три новых футболиста: в чем их сильные стороны и когда ждать их в основе

Кармо — 18-летний крайний полузащитник, способный сыграть на обоих флангах. Вероятнее всего, он будет конкурировать за место правого крайка с Данилом Круговым, так как Фабио Челестини предпочитает левоногих футболистов на эту позицию. Уговорил на переезд в Россию Энрике Матеус Алвес, с которым новичок ЦСКА дружит с малых лет и вместе прошел академию «Сан-Пауло». При этом у Энрике было предложение о платной аренде в ПСВ. «Сан-Пауло» настаивал на мгновенной выплате из-за долга в 150 млн евро.