В ЦСКА сразу три новых футболиста: в чем их сильные стороны и когда ждать их в основе

Этим летом ЦСКА значительно видоизменился. Команду покинули Келлвен, Виллиан Роша, Файзуллаев, Пьянич, Бистрович, Жемалетдинов, Койта, Гуарирапа, Мухин, Агапов и даже Адольфо Гайч. Кадровый дефицит армейцы компенсировали благодаря южноамериканскому рынку футболистов, где ЦСКА подписал бразильцев Матеуса Алвеса, Жоао Виктора, аргентинцев Рамиро Ди Лусиано, Лионеля Верде и колумбийца Даниэля Руиса. В последний день трансферного окна команда Фабио Челестини подпишет трех футболистов, а еще по двум будет дожимать сделки до самого самого трансферного дедлайна.
Утром 11 сентября руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов намекнул на медосмотр сразу трех новичков армейцев. Двое из них были известны. Последний — оказался сюрпризом.
В ЦСКА едет еще один бразилец — перехватили у ПСВ, всего семь матчей на взрослом уровне
У ЦСКА выстраиваются партнерские отношения с «Сан-Пауло». В феврале армейская делегация посетила базу бразильского клуба и обменялась знаниями. Этим летом клубы оформили сразу два трансфера. Сначала ЦСКА приобрел Матеуса Алвеса, который быстро влился в состав и начал продюсировать атаки армейцев. Фабио Челестини остро не хватало дополнительного вингера в обойму. Тем более после матчей сборной России травмировался Кирилл Глебов, поэтому ЦСКА вернулся за Энрике Кармо. Трансфер обойдется москвичам в 5,3 млн евро.
Кармо — 18-летний крайний полузащитник, способный сыграть на обоих флангах. Вероятнее всего, он будет конкурировать за место правого крайка с Данилом Круговым, так как Фабио Челестини предпочитает левоногих футболистов на эту позицию. Уговорил на переезд в Россию Энрике Матеус Алвес, с которым новичок ЦСКА дружит с малых лет и вместе прошел академию «Сан-Пауло». При этом у Энрике было предложение о платной аренде в ПСВ. «Сан-Пауло» настаивал на мгновенной выплате из-за долга в 150 млн евро.
Кармо — это взрывная скорость и большой объем. В профессиональном футболе у него всего семь матчей, поэтому ЦСКА станет площадкой для роста для очередного юного футболиста из Южной Америки.
ЦСКА подписал бриллианта из Лучшей лиги мира
Во время паузы на сборную ЦСКА проводил спарринг между усеченным основным составом и молодежным. Тогда же армейский дубль сыграли взятые на просмотр правый защитник Юрий Коледин из «Спартака-2» и крайний полузащитник «Чайки» Глеб Пополитов. Последний отметился голом и проявил себя ярко, чем подкупил армейских руководителей.
Глеб Пополитов — 18-летний вингер из Липецка, как и Кармо, левоногий, способный закрыть оба фланга. Этот сезон юноша начал в составе «Чайки» из Песчанокопского, во всех встречах выходил в старте и забил два гола.
С Глебом ЦСКА подпишет контракт на три года, но отдавать обратно в аренду «Чайке» не планирует, чем может может лишить молодого футболиста постоянной игровой практики.
ЦСКА подпишет бесплатно сербского богатыря из «Наполи»
Совсем неожиданным стал трансфер из «Наполи» в ЦСКА Матии Поповича — 19-летнего сербского атакующего полузащитника. Годом ранее за него предлагали по шесть миллионов «Бавария» и «Манчестер Сити», но Попович оказался в ЦСКА. При чем бесплатно — «Наполи» получит лишь 500 тысяч евро, когда Матия сыграет в 10 официальных матчах за московский клуб. По данным Ивана Карпова, контрактом с сербом будет рассчитан до лета 2028 года.
У Поповича не только богатырская фамилия, но и рост — 193 сантиметра. У него нет официальных матчей за неаполитанцев, зато он наколотил 20 мячей в 24 играх за «Партизан» в юношеской лиге Сербии, а в прошлом сезоне в итальянской Примавере 2 за 25 матчей набрал 10+4 по системе гол+пас.
При высоком росте у Поповича хорошая дистанционная скорость, а игровое мышление позволяет ему без потери качества сыграть на любой позиции в атаке — фланг, острие, подыгрыш. ЦСКА берет под крыло еще один не ограненный бриллиант. Посмотрим, как проявит себя серб в братской России.
Очень хотели Баринова, но «Локомотив» отказался продавать капитана
По итогам летнего трансферного окна у ЦСКА сильный перекос в пользу совсем юных футболистов с минимальным опытом игры на профессиональном уровне. С таким набором проспектов бороться за чемпионство крайне трудно, а сам клуб вернулся к своему состоянию 2018-го, когда Чалов, Обляков и Дивеев набивали первые шишки на глазах у армейских болельщиков. ЦСКА снова превращается в площадку для экспериментов. Для скорейшего роста молодежи нужны опытные одноклубники. Каким, например, Миралем Пьянич стал для Матвея Кисляка.
Трансфер Дмитрия Баринова — подходящая кандидатура. Опытный, с бойцовским характером, единственный в составе, кто помимо Игоря Акинфеева побеждал в РПЛ, а еще благодаря покупке опорника «Локомотива» Кисляк и Обляков могли бы играть выше и чаще помогать с организацией атак.
Покупка капитана «Локомотива» изначально выглядела маловероятной, но сторона футболиста рассматривала предложение ЦСКА по одной простой причине — «Локомотив» до сих пор не предложил клубной легенде новый контракт. Тем более уход из клуба Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова показал, что боссы железнодорожников не стремятся всеми силами удерживать ветеранов команды.
По данным Ивана Карпова, «Локомотив» отказался продавать Баринова в ЦСКА за 3 миллиона евро, но был готов расстаться с капитаном за четыре. ЦСКА от трансфера отказался. Не исключено, что перед самым дедлайном стороны о чем-то договорятся.