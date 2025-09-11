Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12.09
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
12.09
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
12.09
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

«Сочи» объявил о переходе Александра Солдатенкова из «Крыльев Советов»

Центральный защитник Александр Солдатенков перебрался из самарских «Крыльев Советов» в «Сочи».

Источник: Чемпионат.com

«Горожане» подписали с 28-летним футболистом контракт на три сезона. Ранее сам игрок попрощался с болельщиками и персоналом самарской команды в социальных сетях.

Сообщается, что в своём новом клубе Солдатенков будет выступать под третьим номером.

«Добро пожаловать в “Сочи”, Александр!» — говорится в сообщении пресс-службы «горожан» в телеграм-канале.

Александр Солдатенков выступал за «Крылья Советов» с августа 2020 года. Всего в его активе 162 матча за самарскую команду во всех турнирах, в которых защитник отметился пятью голами и шестью результативными передачами.