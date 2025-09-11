«Интер» поздравил главного тренера «Спартака» Станковича с днём рождения

В общей сложности Станкович выиграл с «нерадзурри» 15 трофеев: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, пять раз — скудетто, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок Италии. ФК «Интернационале» и все болельщики «нерадзурри» поздравляют Деяна Станковича с 47-летием«, — говорится в обращении пресс-службы клуба на официальном сайте “Интера”.