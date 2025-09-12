Очередной рекорд «Спартака». Главные итоги трансферного окна в РПЛ

Кампания, в ходе которой клубы могли привлечь новых игроков, продолжалась с 20 июня. Какой из клубов совершил самый дорогой трансфер и кто больше всех потратил в межсезонье — в материале «РБК Спорт» (суммы трансферов — по данным портала Transfermarkt).
Самая дорогая покупка
Центральный полузащитник Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго». Соглашение рассчитано до конца сезона 2029/30. Сумма трансфера составила €25 млн, что сделало его самым дорогим приобретением межсезонья. Кроме того, покупка Жерсона стала шестой в списке самых дорогих трансферов в истории «Зенита».
Помимо Жерсона «Зенит» усилился левым защитником Романом Вегой, перешедшим из аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс» (Буэнос-Айрес) за €7,7 млн. Этот трансфер стал пятым в списке самых дорогих покупок клубов РПЛ в нынешнем межсезонье.
Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш летом подписал контракт с московским «Спартаком». Турецкий «Бешикташ», за который ранее выступал Фернандеш, сообщил, что получит за него €20,8 млн + еще до €7,2 млн в качестве бонусов.
Этот трансфер стал рекордным в истории «Спартака». Предыдущий клубный рекорд был установлен прошедшей зимой, когда команда за €20 млн купила у греческого АЕК нападающего сборной Тринидада и Тобаго Ливая Гарсию.
Самые дорогие трансферы сезона (по данным Transfermarkt)
- Жерсон — €25 млн
- Жедсон Фернандеш — €20,78 млн
- Рубенс — €9 млн
- Роман Вега — €7,7 млн
- Дуглас Аугусто — €6 млн
- Мэттью Алвес — €5,1 млн
- Гаэтан Перрен — €5 млн
- Жоао Виктор — €4,5 млн
- Иван Сергеев — €3,8 млн
- Илья Самошников — €3,7 млн
Кто потратил наибольшую сумму
В общей сложности клубы РПЛ потратили €138,11 млн, а продали игроков на €68,26 млн.
Больше всех потратил «Зенит», который заплатил за два трансфера — Жерсона и Веги — €32,7 млн.
Вторым по тратам стал «Спартак»: за трех футболистов он заплатил €26,98 млн. Помимо Жедсона московский клуб приобрел левого защитника Илью Самошникова (€3,7 млн) и центрального защитника сборной Ганы Александера Джику (€2,5 млн).
В тройку клубов с самыми высокими тратами вошло «Динамо». Команда за пять трансферов заплатила €21 млн. Самым дорогим приобретением клуба стал воспитанник бразильского «Атлетико Минейро» Рубенс (€9 млн). Эта покупка вошла в тройку самых затратных в межсезонье. Также «Динамо» купило Ивана Сергеева (€3,8 млн), Максима Осипенко (€2,9 млн), Бахтиера Зайнутдинова (€2,8 млн) и Антона Миранчука (€2,5 млн).
Клубы с наибольшими тратами в сезоне 2025/26
- «Зенит» — €32,70 млн
- «Спартак» — €26,98 млн
- «Динамо» — €21 млн
- «Краснодар» — €16,15 млн
- ЦСКА — €11,19 млн
- «Ахмат» — €6,00 млн
- «Сочи» — €3,57 млн
- «Балтика» — €3,38 млн
- «Рубин» — €2,92 млн
- «Оренбург» — €2,37 млн
Кто больше всех заработал
Больше всех заработал в нынешнем трансферном окне ЦСКА. Команда продала игроков на €19,17 млн. Клуб, в частности, покинули Аббосбек Файзуллаев (€7,5 млн), Келвен (€6 млн) и Виллиан Роша (€5 млн). Кроме того, ЦСКА стал лидером межсезонья по трансферному балансу (+€7,98 млн).
Московское «Динамо» благодаря продаже Хорхе Карраскаля в бразильский «Фламенго» заработало €12,5 млн (самый доходный трансфер РПЛ в межсезонье).
Клубы с наибольшими доходами в сезоне 2025/26
- ЦСКА — €19,17 млн
- «Динамо» — €12,51 млн
- «Оренбург» — €7 млн
- «Локомотив» — €5,93 млн
- «Динамо» Махачкала — €4,93 млн
Другие трансферы
Воссоединение Осипенко с Карпиным
Защитник сборной России Максим Осипенко 17 июня перешел из «Ростова» в «Динамо». 31-летний футболист подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года. В составе новой команды он провел уже пять матчей.
Осипенко играл в «Ростове» и сборной России под руководством Валерия Карпина, который возглавил «Динамо» 13 июня.
Капитан «Ростова» ушел в «Локомотив»
Нападающий сборной России Николай Комличенко 10 июня перешел в «Локомотив». 29-летний игрок подписал контракт сроком на три года. Комличенко выкупили у «Ростова», за который он выступал с 2021 года.
Форвард уже провел за новую команду семь матчей, в которых отметился одним голом и одной передачей.
Комличенко — воспитанник «Краснодара», выступал за новороссийский «Черноморец», чешские «Слован» и «Младу-Болеслав», а также за московское «Динамо».
Бакаев перешел в «Локомотив»
Полузащитник Зелимхан Бакаев 19 июня подписал двухлетний контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента. «Зенит» объявил об уходе Бакаева в начале июня.
За новую команду Бакаев провел в чемпионате все семь игр, в которых отметился одним голом и четырьмя передачами.
29-летний полузащитник в 2014—2022 годах играл за «Спартак». Потом он перешел в «Зенит», но провел за основную команду только 34 матча и дважды отправлялся в аренду — в «Аль-Вахду» (ОАЭ) и подмосковные «Химки». На счету Бакаева 15 матчей и два гола в сборной России.
Заболотный перешел в «Спартак»
Нападающий Антон Заболотный 1 июля на правах свободного агента перешел в «Спартак». Срок соглашения с 34-летним футболистом составил один год.
С начала сезона форвард провел за «Спартак» пять матчей в РПЛ, в которых не смог отличиться результативным действием.
В прошлом сезоне Заболотный играл за подмосковные «Химки», где в 31 матче забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.
«Рубин» подписал экс-игрока «Ливерпуля»
Колумбийский защитник Андерсон Арройо перешел из испанского «Бургоса» в «Рубин». 25-летний футболист подписал четырехлетний контракт.
В «Бургосе» из второго дивизиона чемпионата Испании Арройо играл с лета 2024 года (58 матчей, два гола и две передачи).
Арройо начал профессиональную карьеру на родине в «Форталесе», а в 2018 году перешел в «Ливерпуль». Но за основу английского клуба защитник не провел ни одного матча, его восемь раз отдавали в аренду в различные испанские команды, а также в бельгийский «Гент» и чешскую «Младу Болеслав».