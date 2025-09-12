Очередной рекорд «Спартака». Главные итоги трансферного окна в РПЛ

29-летний полузащитник в 2014—2022 годах играл за «Спартак». Потом он перешел в «Зенит», но провел за основную команду только 34 матча и дважды отправлялся в аренду — в «Аль-Вахду» (ОАЭ) и подмосковные «Химки». На счету Бакаева 15 матчей и два гола в сборной России.