«Обыграть “Зенит” 6:0 реально. Если в этом матче выиграем титул, будет замечательно». Интервью новой звезды «Краснодара» Перрена

Этим летом переход Гаэтана Перрена из «Осера» в «Краснодар» стал одним из самых громких трансферов РПЛ. За свою карьеру футболист прошел путь от молодежной академии «Лиона» до лучшего ассистента Лиги 1, а теперь готов покорять новые вершины с чемпионами России.
В интервью «СЭ» Перрен рассказал о своей адаптации в Краснодаре, впечатлениях от российского футбола, общении с Джибрилем Сиссе и Александром Ляказеттом, а также поделился амбициями на сезон и мечтами о еврокубках.
«Вся Россия будет счастлива, если еврокубки вернутся»
— Как тебе Краснодар?
— Я чувствую себя очень хорошо, действительно отлично. Прошел месяц, и меня очень тепло приняли в клубе, что помогло быстро адаптироваться. Все в клубе встретили меня наилучшим образом. Теперь, когда ко мне присоединилась моя семья, я чувствую себя еще лучше. Все идет отлично с момента моего приезда.
— Что ты знал о России до трансфера?
— Все мои знания о России были получены из разговоров с друзьями, которые играют здесь. Они отзывались о стране только положительно, поэтому я приехал сюда с полным спокойствием.
— Ты говоришь о друзьях — это в первую очередь твой одноклубник Жубал?
— Да, в том числе Жубал, но он был здесь всего пару недель или месяц. У меня есть друзья, которые играют в чемпионате России уже несколько лет. Например, Амин Талал, который выступает за «Ахмат» из Грозного, с которым я играл в «Орлеане» во Франции.
Также Кристофер Мартинс из «Спартака», с которым мы вместе играли в молодежной команде «Лиона». Они, включая Жубала, рассказывали только хорошее о России, что позволило мне приехать сюда с уверенностью.
— А Матье Вальбуэна? Ты же играл с ним в «Лионе».
— Да, я немного играл с Вальбуэной в «Лионе», но сейчас мы не поддерживаем контакт. Я знаю, что он выступал в России. Кстати, еще один человек, с которым я недолго играл в «Орлеане», Йоанн Молло, тоже был в России. Он тоже говорил о вашей стране только хорошее.
— Аэропорт в Краснодаре закрыт, есть определенные ограничения. Ты думал об этом перед переходом (интервью было взято до объявления об открытии аэропорта в Краснодаре — прим. «СЭ»)?
— Конечно, мы думали об этом перед подписанием контракта. С семьей обсуждали все аспекты, и ограничения тоже. Но мы знали об этом, принимая решение приехать сюда, и были готовы к таким условиям. Если ограничения снимут, это будет приятным бонусом.
— Президент РФС Дюков заявил, что российские клубы могут разбанить к концу 2025 года. Веришь, что сыграешь в еврокубках с «Краснодаром»?
— Конечно, мы думали об этом, подписывая контракт. Знаем о текущей ситуации, но если все будет развиваться позитивно, то «Краснодар» — чемпион России, для меня это крупнейший клуб в стране, и точно будет шанс сыграть в еврокубках.
Это то, чего я желаю себе, своим товарищам по команде, клубу, болельщикам и всей России. Думаю, вся страна будет счастлива, если еврокубки вернутся.
«Краснодар» оказался тем проектом, который нам больше всего понравился
— Правда ли, что летом «Динамо» и «Спартак» интересовались тобой?
— Этим летом вокруг меня было много разговоров. Я знаю, что российский чемпионат был активен на европейском трансферном рынке. Но все решилось довольно быстро, и для меня выбор в пользу «Краснодара» был очевиден, так что я не слишком размышлял о других предложениях.
— После отличного сезона у одного из лидеров Лиги 1 были предложения из МЛС, Франции и Саудовской Аравии. Почему выбрал Россию?
— Да, прошлый сезон в чемпионате Франции был для меня очень успешным, что открыло много возможностей. Я обсуждал это с семьей, учитывая все аспекты каждого варианта, и в итоге «Краснодар» оказался тем проектом, который нам больше всего понравился. Сегодня я ни о чем не жалею, наоборот, очень счастлив и доволен своим решением.
— Сергей Галицкий — ключевая фигура в «Краснодаре». Вы с ним общались?
— Да, я несколько раз встречался с ним — в клубе, на стадионе. Он часто присутствует на тренировках и матчах, мы общались. Хотя я знаю его недолго, он кажется очень вовлеченным в дела клуба и игроков человеком, что, на мой взгляд, очень положительно и делает клуб сильнее с каждым годом.
— Галицкий играл в шахматы с футболистами. Вы соревновались с ним?
— Не знал об этом, но видел шахматные доски в тренировочном центре. Некоторые ребята играют, но я еще не пробовал. Хотя люблю шахматы и умею играть в них.
— Сможешь обыграть президента в шахматы?
— Не уверен, но хотелось бы посмотреть на него в деле!
— «Краснодар» — твой первый зарубежный клуб. Было ли сложно переехать и изменить привычный уклад жизни?
— Это моя первая зарубежная поездка, и сказать, что это легко, было бы неправдой. С семьей нужно многое организовать, и есть трудности. Но когда это твой выбор и ты действительно этого хочешь, все становится проще. Сегодня мы хорошо устроились, и я очень доволен.
— Когда ты объявил, что покидаешь «Осер», Джибриль Сиссе написал тебе напутствие в комментариях.
— Да, я знаю, что Джибриль играл за «Кубань». Мы с ним в хороших отношениях, два года были вместе в «Осере».
Это замечательный человек. В «Осере» он был мне как старший брат. Очень позитивный, добрый, делился своим опытом, и у меня остались только хорошие воспоминания о времени с ним.
— Он снимался в фильме «Такси». Может, рассказывал забавные истории?
— Не про фильм, но в целом он часто делился историями — иногда смешными, иногда очень интересными из его футбольной карьеры. Опыт Сиссе был очень полезен для нас в «Осере».
— Какая история от него запомнилась больше всего?
— Он рассказывал о финале Лиги чемпионов, который выиграл с «Ливерпулем». Мы знали эту историю, но когда он рассказывал, это было волшебно, чувствовалась невероятная сила. Его опыт был очень важен для нас.
«Краснодар» боролся бы за еврокубки во Франции
— В 38 матчах Лиги 2 ты забил 7 голов и сделал 10 результативных передач. Что там за уровень?
— Лига 2 — это очень сильный турнир во Франции, физически и тактически сложный. Даже для больших клубов, которые попадают туда, вернуться в Лигу 1 очень непросто. Там действительно высокий европейский уровень игры, несмотря на то что это второй дивизион.
— У тебя был довольно жесткий диалог с бывшим тренером «Осера» Кристофом Пелисье. Тот сказал, что тебе нужно оставаться сильным игроком второго дивизиона или перейти на новый уровень, много работая над «физикой» и психологией. Как эта беседа повлияла на тебя?
— Да, это было, когда мы поднялись из Лиги 2. Тренер всегда подталкивал нас к лучшему, он знал мои качества и понимал, что если я добавлю к ним еще больше работы, то смогу заиграть в Лиге 1. Я это осознавал, работал над собой, и это дало результат — я показал, что способен на многое во Франции.
— Ты стал лучшим ассистентом лиги, обойдя Барколя, Мбаппе, Шерки. Ты сам находишь этому объяснение?
— Секрета нет, это работа и вера в себя. Я всегда верил в свои качества, не сомневался, работал упорно и был решительным. Это мой самый успешный сезон в карьере с 10 голами и 10 передачами.
— «Осер» — это больше контратакующая команда. «Краснодар» же играет больше в доминирующий футбол.
— Вы правильно подметили, «Осер» в Лиге 1 не был фаворитом и играл на контратаках, что мы делали очень хорошо. Но в Лиге 2 были доминирующей командой с мячом. Я умею играть и так и так, это моя сильная сторона. Поэтому не беспокоился о своей адаптации в российском футболе, так как умею приспосабливаться и хорошо взаимодействую с партнерами.
— Сравнивая Лигу 1 и РПЛ, какая лига сильнее?
— Это разные чемпионаты с разным стилем футбола. РПЛ более открытая и техничная, а лига 1 — тактически и физически более сложная. Лига 1 входит в топ-5 европейских чемпионатов, это очень высокий уровень. Но если российские клубы вернутся в еврокубки, они будут на уровне других топовых европейских лиг.
— Какое место занял бы «Краснодар» в Лиге 1?
— Трудно сказать точно, но я искренне считаю, что «Краснодар» боролся бы за самые высокие места и еврокубки.
«Сперцян добьется огромных успехов в Европе»
— Тебе не говорили, что ты будешь заменять Сперцяна в случае его возможного ухода?
— Я не обсуждал с клубом замену Сперцяна. Я изучал состав и думал, что буду играть с ним. Эдуард — игрок высокого уровня, и играть с ним — одно удовольствие. Я слышал о слухах про его возможный трансфер, но надеюсь, что он останется с нами.
«ПСЖ»? Сперцян — футболист с огромным набором отличных качеств, такие как раз выступают за этот французский клуб. Во всяком случае, я уверен, что Эдуард добьется огромных успехов в Европе. Если он уйдет, желаю ему всего наилучшего, но я верю, что мы можем вместе добиться больших успехов.
— С кем ты больше всего общаешься в команде?
— Честно говоря, все игроки приняли меня очень хорошо. Я общаюсь со всеми, но, конечно, чуть больше с Жубалом. Также хорошо общаюсь с Эду (Сперцяном. — Прим. «СЭ»), Никитой (Кривцовым. — Прим. «СЭ»), Дугласом (Аугусто. — Прим. «СЭ»), с бразильцами, русскими — я стараюсь быть на связи со всеми, и это очень приятно.
— Говорят, Никита Кривцов — самый веселый и общительный в команде. Это так?
— Да, Никита очень открытый, всегда с улыбкой, с отличным чувством юмора. Это важно для команды, особенно для новичков вроде меня. Он тепло меня принял, и мы отлично ладим.
— В команде Никита ответственный за музыку, а ты уже пел что-то?
— Да, был такой ритуал, посвящение. Я спел французскую песню Partenaires particuliers. Она немного древняя, но мне такое нравится. Не уверен, что меня все поняли, но было весело, и мы хорошо провели время.
«Забыл сходить в парикмахерскую перед профессиональным дебютом»
— Тебя ни разу не вызывали в сборную Франции. Особенно после такого сезона. Понимаешь почему?
— Я не играл за сборную Франции, и это не главная цель для меня сейчас. Я об этом не думаю. Мой фокус — на «Краснодаре», на максимальной продуктивности для клуба. Если сборная когда-нибудь меня пригласит, это будет честью, как и для любого другого игрока, но я не думаю об этом постоянно.
— А с Килианом Мбаппе не общался?
— Нет, лично я с Килианом не знаком. Играл против него, но не общался.
— Кто самый известный футболист, с которым ты общаешься?
— Наверное, назову Александра Ляказетта. Мы нечасто общаемся, но у нас очень хорошие отношения. Особенно после матчей могли поговорить, когда играли друг против друга.
— Я нашел фото твоего первого матча за «Лион» против «Сент-Этьена». Помнишь тот день?
— Ох уж эта прическа, ха-ха. Я забыл сходить в парикмахерскую перед матчем. Это был мой дебют в профессиональном футболе. Я заменил Ляказетта на 86-й минуте. Это важный момент, и я уважаю Александра за то, что он многому меня научил. Он был очень рад за меня и всегда поддерживал во время моего становления. Это фото очень дорого для меня.
— Один из значимых голов для тебя — «Марселю» с правого фланга в дальнюю «девятку», его даже признавали голом месяца. Особенно в контексте принципиального соперничества с твоим прежним клубом «Лионом».
— Да, это один из моих лучших голов в Лиге 1. Мы выиграли тот матч против «Марселя», и это было особенно приятно. Еще один важный гол был против «Сент-Этьена» в стыковых матчах за выход в Лигу 1 — на последней минуте, непередаваемые эмоции.
Но главный соперник для «Лиона» — это все же «Сент-Этьен», это главное дерби во Франции. Конечно, матчи с «Марселем» тоже важны, но противостояние с «Сент-Этьеном» — самое значимое.
— Как раз во французских дерби много страстей, Головин рассказывал, что однажды фанаты «Марселя» напали на автобус «Монако».
— Да, к сожалению, во французском футболе такое еще случается: болельщики, плохие болельщики, делают глупые вещи.
Я сам с этим сталкивался, и мне кажется это грустным для футбола, потому что это спорт, который должен быть приятным, зрелищным, приносить удовольствие как игрокам, так и болельщикам. К сожалению, иногда некоторые люди совершают глупые поступки, и я не знаю, как это объяснить, потому что для меня это неприемлемо.
Головина уважают и ценят в «Монако»
— Ты пересекался с Головиным или с Сафоновым?
— Сафонов был на матче «Краснодара» во время отпуска, кажется, недавно, и у меня была возможность несколько раз встретиться с ним на базе. Мы смогли поговорить и обменяться впечатлениями, потому что он немного говорит по-французски, так что это было очень интересно, и я был рад возможности встретиться и поболтать.
Французский Сафонова — отличный для одного года в «ПСЖ». Он сказал, что будет продолжать совершенствовать язык.
— А что скажешь про Головина?
— Мы тоже играли друг против друга, и мне всегда очень нравился его футбол. Качественный игрок, за которым приятно смотреть.
— Можно ли назвать его легендой «Монако»?
— Я не такой большой фанат «Монако», но действительно думаю, что он уже провел много сезонов в клубе и, на мой взгляд, это по-настоящему значимо.
У Головина очень позитивный образ в «Монако», я думаю, благодаря его качествам, а также его отношению к футболу. Мне кажется, он всегда был безупречен.
Я не знаю Александра лично, но на поле он всегда демонстрировал хорошую самоотдачу, так что я действительно считаю, что это человек, которого уважают и ценят в «Монако».
— А кто был твоим кумиром?
— Футболист, который меня очень вдохновлял и за игрой которого я с огромным удовольствием наблюдал, — это Эден Азар. Он выступал за «Лилль» и «Челси», и наблюдать за его игрой на поле было для меня не только приятно, но и очень вдохновляюще. Это помогло мне самому развиваться как игроку.
— Кажется, французы чаще называют кумиром Анри?
— Тьерри Анри — очень и очень хороший игрок. Действительно, он был великим французским футболистом. Но у нас было огромное количество выдающихся игроков. Один Зинедин Зидан чего стоит. И таких можно назвать очень много.
— Не кажется ли тебе, что особенно сейчас во французском футболе бешеная конкуренция?
— Действительно, в мировом футболе огромная конкуренция, потому что, на мой взгляд, футбол сильно изменился и продолжает развиваться. С течением времени он эволюционирует, и я думаю, что все больше игроков обладают огромной решимостью. Молодые понимают, что нужно много работать и начинать это делать рано, что создает высокую конкуренцию.
Молодежь привносит эту конкуренцию, которая заставляет других становиться еще лучше, и это действительно двигает футбол вперед в очень позитивном ключе. Я думаю, именно поэтому в Европе и во всем мире так много отличных футболистов.
«Думаю взять репетитора по русскому»
— Насколько тебе было сложно попасть в футбол?
— Это был долгий и трудный путь. Я считаю, что это настоящий бойцовский путь. Но именно поэтому я знаю, что важно обладать не только футбольным мастерством и техникой, но и физической подготовкой, а также сильным менталитетом.
Я считаю, что менталитет очень важен в этой среде и именно он дает силу, чтобы достичь самого высокого уровня.
— Какая твоя самая сильная сторона?
— Я техничный игрок, но моя главная сила — это менталитет и решимость.
— Кажется, что ты еще и амбидекстер — «двуногий» футболист.
— Я не совсем амбидекстер, но много работал над обеими ногами. И, к слову, это порадует моего отца, но еще с детства папа всегда говорил, что важно уметь играть обеими ногами. Он советовал мне усиленно работать над слабой ногой, потому что только так можно стать топ-игроком.
И сегодня, следуя его советам, я смог максимально раскрыться на футбольном поле.
— Какая твоя любимая команда — «Лион»?
— Да, можно сказать, что мы настоящая лионская семья.
— Знаю, что ты говоришь на испанском. Какие языки еще знаешь?
— Я говорю по-французски, неплохо справляюсь с английским, понимаю испанский, но говорить на нем мне сложнее, потому что не хватает практики. Английский тоже не так прост, но с тех пор, как я приехал в Россию, я практикую его больше, и постепенно становится все лучше. Главное, что я могу объясниться, это самое важное.
— Тебя уже узнают на улицах «Краснодара»?
— Да, это началось понемногу после моих первых выходов на поле. Это приятно. Когда я могу доставить радость людям, это радует и меня.
— В необычных местах не заставали врасплох?
— Один раз попросили сфотографироваться в ресторане, но чаще на улице. В необычных местах — пока такого не было.
— Ты говорил, что хочешь выучить русский. Уже начал?
— Я хочу учить русский, но знаю, что это сложно. Возможно, начну с интернета или возьму уроки. Моя жена тоже хочет учить, и мы будем практиковаться вместе. Пока мое любимое слово — «спасибо», но я знаю «право», «лево», «доброе утро», «добрый день». Это пока сложно для меня, потому что у меня в голове перемешиваются английский, французский дома, испанский, слышу португальский и русский — все это немного путается. Но я буду учить и хочу, чтобы в любом случае мы с семьей попробовали понемногу начать разговаривать на русском.
Дубль «Зениту» доставил бы мне удовольствие
— Вы как-то громили «Зенит» с Мартинсом в молодежной Лиге чемпионов.
— Да, я помню матч против «Зенита», мы выиграли 6:0.
— Тогда ты забил два гола и сделал передачу.
— Конечно, хорошо было бы повторить, это доставило бы мне удовольствие!
— Возможно ли сейчас обыграть «Зенит» 6:0 с «Краснодаром»?
— В жизни все возможно. В любом случае, если мы сможем обыграть «Зенит» и выиграть титул, это уже будет замечательно. Необязательно выигрывать со счетом 6:0.
— У тебя уже есть любимое место в Краснодаре?
— Я еще толком не успел ничего посетить. Хотелось бы побольше посмотреть Москву, вместе с семьей, потому что, говорят, это огромный и очень красивый город. Также хочу увидеть Санкт-Петербург, побывать на Черном море, в Сочи.
Мы недавно были в Сочи, но времени на осмотр достопримечательностей тоже не хватило. Я постепенно открываю для себя страну, и мне очень хочется увидеть много нового и познакомиться с русской культурой.
— Какая команда или игрок удивили тебя в России?
— Пока у меня нет конкретных имен на уме. Конечно, я следил за тем, как «Локомотив» отлично начал сезон, но я думаю, что это очень открытый чемпионат, где многие команды способны бороться за верхние места в таблице.
Надеюсь, это будет красивый сезон, но в конце, конечно, я хочу, чтобы победил «Краснодар».
— Если не футбол, кем бы ты стал?
— Я думаю, что вне спорта, возможно, я занялся бы коммерцией, но, честно говоря, если бы не футбол, я бы выбрал другой вид спорта, потому что я люблю и интересуюсь всеми. Абсолютно всеми, причем с самого детства.
— Ты даже забивал головой, что удивляло многих. Может, какой-нибудь баскетбол?
— Я нечасто забиваю головой, но мой первый профессиональный гол был именно таким. Если выбирать, то баскетбол и теннис — я люблю их смотреть и играть. Но мне также нравятся регби, волейбол, я могу играть во все!
— Что тебе помогает на твоем пути?
— Вера в свои качества и стремление всегда становиться лучше. Это, вместе с моим менталитетом и решимостью, всегда двигало меня вперед.
