«Обыграть “Зенит” 6:0 реально. Если в этом матче выиграем титул, будет замечательно». Интервью новой звезды «Краснодара» Перрена

— Я хочу учить русский, но знаю, что это сложно. Возможно, начну с интернета или возьму уроки. Моя жена тоже хочет учить, и мы будем практиковаться вместе. Пока мое любимое слово — «спасибо», но я знаю «право», «лево», «доброе утро», «добрый день». Это пока сложно для меня, потому что у меня в голове перемешиваются английский, французский дома, испанский, слышу португальский и русский — все это немного путается. Но я буду учить и хочу, чтобы в любом случае мы с семьей попробовали понемногу начать разговаривать на русском.