Провал «Динамо», нестабильный «Спартак», прогресс «Краснодара» и еще 7 трендов старта сезона РПЛ

К чемпионату России можно относиться по-разному, но важно признать: есть как минимум один аспект, в котором РПЛ не уступает буквально ни одной лиге мира, включая топовые. Событийность — здесь постоянно что-то происходит! Даже в межсезонье, когда нет официальных матчей, клубы и игроки стабильно генерируют инфоповоды.
Новый сезон не стал исключением и уже успел принести немало любопытного. Хотя не такой уж он и новый — примерно четверть дистанции позади. Событий за это время случилось предостаточно. Фиксируем самое яркое на старте сезона — и хорошее, и не очень.
Провальный старт «Динамо»
Союз Валерия Карпина и «Динамо» закономерно превратился в самый интригующий сюжет прошедшего лета, на него сразу навесили крайне высокие ожидания. Амбициозный столичный клуб, который намерен ежегодно бороться за титулы, назначает главного тренера сборной России — сама суть как бы подразумевает успех. Ну или хотя бы не провал.
Тем более под Валерия Георгиевича солидно закупились — подписали Зайнутдинова, Сергеева, его любимого Осипенко, Рубенса, под конец окна Антона Миранчука привезли. Но к моменту трансфера близнеца провал уже случился. Не окончательный, конечно, — все еще можно исправить. Просто едва ли кто-то предполагал, что за семь туров Карпин наработает на слухи об увольнении и лавину критики.
Международную паузу «Динамо» безрадостно пережидает на девятом месте, а тренер в это время не посвящает всего себя мыслям о том, как исправить ситуацию, а отправляется играть с Иорданией и Катаром. Две победы, две ничьих и три поражения — ужасный промежуточный итог. Меньше в РПЛ забили только «Сочи», Махачкала и «Пари НН». Не получается практически ничего. Какая-то чересчур болезненная акклиматизация у специалиста после восьми лет в солнечном Ростове.
Сочинская трагикомедия
А здесь ожиданий, наоборот, не было никаких. Но «Сочи» умудрился ниже и такой планки опуститься, потому что катастрофа на поле подкрепляется непонятными этюдами за его пределами — в исполнении теперь уже бывшего главного тренера Роберта Морено.
Необходимо отметить, что команда оказалась в элите не по спортивному принципу, а благодаря исключению «Торпедо». Вот где-то на уровне топ-10 первой лиги сочинцы и находятся по игре, даже несмотря на укрепление состава Мухиным, Зиньковским, Игнатовым, Волковым, Коваленко и другими футболистами с хорошим опытом в РПЛ. На деле — одно очко с разницей мячей 4:19. Мрак.
Как реагировал Морено? Мягко говоря, нестандартно: «Мы не заслуживаем зарплаты. Я сказал уже игрокам, что они должны как минимум отдать половину месячной зарплаты клубу, на благо клуба. Это позор, и мне очень стыдно. Я не знаю, как буду сейчас смотреть в глаза своей семье, своим детям», — заявлял испанец после 0:4 от «Акрона». Во-первых, не слишком ли? А во-вторых, не популизм ли? Вряд ли ведь кто-то действительно отдавал деньги.
Или другая, еще более абсурдная история. Когда Роберта отстранили от работы из-за поражения в первом стыковом матче против «Пари НН», специалист подарил сотруднику клуба кофемашину. Позже тренера вернули, а он вернул себе кофемашину. Просто забрал подарок обратно. 2 сентября Морено убрали окончательно, на его место назначен Игорь Осинькин, который будет поднимать команду со дна таблицы.
Вялый «Зенит»
В середине июля в России не существовало футбольного эксперта, который видит чемпионом кого-то, кроме «Зенита». Буквально все ставили петербуржцев на первое место в многочисленных прогнозах на сезон.
Клуб потратил более 30 миллионов евро на двух новичков и сохранил всю обойму — даже Вендел в итоге остался. Игрока сборной Бразилии Жерсона вообще перехватили у «Аль-Насра» после успешного для полузащитника клубного чемпионата мира. На бумаге «Зенит» действительно обладал внушительным преимуществом перед всеми остальными, но результаты заметно хромают.
И пусть под конец августа в Петербурге зашевелились, одержав в РПЛ две победы подряд, — старт все равно гораздо ниже ожиданий. Меньше половины выигранных матчей в чемпионате совершенно не соответствуют статусу команды. А с плюс-минус серьезными соперниками «Зенит» чаще страдает, чем куражится. Параллельно множатся слухи о Луисе Энрике — его желании уйти, да и о том же Жерсоне. Южноамериканцы, которых взяли на ведущие роли для увеличения классового разрыва, стремительно этот самый разрыв сокращают. Зачастую именно так выглядит закат империи, но у Сергея Семака еще достаточно времени, чтобы все изменить и вернуть титул.
Нестабильный во всех смыслах Станкович
Серб, в принципе, не удивляет, в его поведении не появилось чего-то нового. Он и в прошлом сезоне мог, к примеру, со злости разбить стекло, показательно отказаться от общения с журналистами или коллекционировать дисквалификации. В том числе поэтому решение боссов «Спартака» продлить с тренером контракт вызывало вопросы.
Истерики Деяна перекинулись и на новый футбольный год. Когда его команда пропускает, Станкович может просто покинуть трибуну, на которой, к слову, оказался из-за очередного отстранения. Перед встречей с «Зенитом» специалист, отвечая на вопрос о возможной отставке, говорил: «Есть два вида тренера: тот, кого уволили, и тот, кто будет уволен. Есть и третий вид: тот, кто может уйти сам. Поэтому подумайте сами, к какому виду я отношусь». Потом — радовался голу в ворота «Сочи» так, будто только что получил сообщение о возвращении россиян и конкретно «Спартака» в еврокубки.
Серба нехило штормит. Причем как в психологическом, так и в игровом плане. По итогам пяти туров московский клуб опустился аж в зону стыков, но с тех пор успел подняться на шестую строчку. Случай «Спартака» напоминает зенитовский по диагнозу, но не по анамнезу. Если в Петербурге скорее сонное царство, то в столице будто никак не могут угомониться, устаканить процессы — симптомы разные, а промежуточная точка после семи туров примерно та же. И она сильно ниже ожидаемой.
Аномально плохой «Ростов»
От расставания Карпина с «Ростовом» тяжко обоим. Южане и весной не впечатлили, и летом стартовали с трех поражений подряд. Затем обыграли «Пари НН», но эта победа до сих пор остается единственной. Команда занимает третье место с конца под руководством Джонатана Альбы — члена тренерского штаба Карпина в сборной.
Но тут важно, что с игрой дела не столь плохи — проблемы именно с конвертацией качества в результат. Согласно таблице ожидаемых очков, «Ростов» недобрал 3,86 балла — больше всех в чемпионате. А по отрицательной разнице ожидаемых и реальных пропущенных голов ростовчан превосходит только «Сочи» — 3,66 против 4,40.
Команда, безусловно, не имеет потенциала для борьбы за самые высокие позиции, но должна идти ощутимо выше — в районе десятой строчки. Впрочем, график после паузы оптимизма не внушает: ЦСКА дома, «Балтика» в гостях, «Краснодар» дома и лишь потом «Оренбург» — и тот на выезде. «Ростов» аномально много растерял в июле и августе — как бы это не аукнулось в конце сезона.
Сохранивший уровень «Краснодар»
От действующего чемпиона всегда ждешь мощи — «Краснодар» ее и демонстрирует, единолично возглавляя турнирную таблицу. И это учитывая поражение от прямого конкурента — во втором туре дома получили от «Локомотива» (1:2). Психология — важный компонент чемпионской команды. У «Краснодара» он в наличии, раз не сломались и поперли дальше, забивая по пять-шесть мячей аутсайдерам.
Казалось бы, титул — потолок, в текущих обстоятельствах расти некуда. Но клуб продолжил развиваться, закрепляясь в статусе постоянного фаворита лиги. Ничто не напоминает о некогда мягкотелом и ментально непредсказуемом «Краснодаре». Нынешний уже не отпускает оппонента, если вцепился.
Лучшая команда по голам — и забитым, и пропущенным. Чистое первое место. Эффектный и эффективный футбол. Шикарная селекция — в РПЛ появился потрясающий Перрен. Грамотная коммуникация с лидерами — Сперцян не ворчит из-за несостоявшейся сделки с «Саутгемптоном». Стабильно более 25 тысяч зрителей на домашних трибунах. Просто браво!
Непобедимый ЦСКА
1 июня армейцы завоевали Кубок России, после чего главный тренер команды сказал: «В следующем году меня устраивает только чемпионство». Наступил новый сезон, клуб борется за золото — все в соответствии с планом. Правда, рулит ЦСКА уже другой специалист — Марко Николич внезапно возглавил АЕК, а в Москве приземлился Фабио Челестини, который недавно вернул «Базелю» трон в Швейцарии.
ЦСКА восхитителен. Ни разу не пропустил больше одного гола за игру и много забивает — в среднем больше двух за матч. Прямо перед перерывом на сборные клуб повторил личный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в РПЛ — 21 матч. Видно, что взаимодействие на поле еще предстоит довести до совершенства, но команда все равно смотрится классно и никому не уступает.
При Челестини на фантастический уровень вышел молодой Кирилл Глебов, а 21-летний Матвей Кисляк сделал очередной шаг вперед, став одним из лучших футболистов всей лиги. Москвичи располагаются на втором месте, сразу за «Краснодаром». И, похоже, впервые за много лет ЦСКА будет до последнего на равных сражаться за трофей. Получился бы красивый подарок Акинфееву на 40-летие.
Сенсационный старт «Балтики»
Представьте, если бы перед началом сезона вам сказали, что по итогам семи туров в РПЛ останется три команды без единого поражения — и одной из них будет «Балтика». Представили? Ну абсурд же. Рассчитывать на адекватную реакцию в подобном разговоре не представлялось бы возможным. Но наступила осень — непобедимый Калининград в группе лидеров.
Причем не сказать, что у действующего чемпиона первой лиги легкий календарь. «Балтика», например, вынесла «Спартак» в Москве 3:0, а еще поделила очки с «Динамо» и «Локомотивом». Команда забивает в каждом матче и пугающе уверенно разбирается с представителями условной второй восьмерки. Третья строчка и 15 очков — феноменально. Это второй результат в истории чемпионатов России среди клубов, поднявшихся из второго дивизиона, только у «Сокола» в 2001 году было больше очков на той же дистанции — 17.
Андрей Талалаев выжимает из состава максимум. Хотя нет, гораздо больше максимума! Очевидно, на РПЛ делается акцентированная ставка, потому что в Кубке калининградцы проиграли три матча из трех с разницей голов 1:6. Далеко не факт, что «Балтики» хватит хотя бы до зимней паузы, но она уже очаровала каждого российского зрителя. Сенсация и, несомненно, главное открытие сезона.
Неожиданно сильный «Локомотив» и конкретно Батраков
А вот и третья команда с нулем поражений. Летом Михаил Галактионов воспринимался чуть ли не основным кандидатом на первую отставку сезона. «Локо» потряхивало, а в раздевалке множились недопонимания — один майский монолог Тикнизяна чего стоит. Черкизово прогнозировали пасмурные времена. Но команда вдруг поперла.
В начале чемпионата «Локомотив» полностью оправдывал свое название и несся вперед, опережая всех, — четыре победы в первых четырех турах, включая встречи со «Спартаком» и «Краснодаром». К тому моменту у Батракова набралось аж шесть забитых мячей. За четыре тура! Сейчас уже семь и два ассиста. А москвичи — четвертые с одним очком отставания от первого места.
Алексей доказал, что блеск прошлого сезона не был разовой акцией, он возглавляет гонку бомбардиров лиги и всерьез настроен тащить «Локо» к вершинам в роли лидера. Особенно ценно, что обойма команды на 90% состоит из российских футболистов. В каждой игре чемпионата в старте выходит всего один легионер — мексиканский защитник Сесар Монтес. Кому-то ужесточение лимита явно не страшно.
Триумфальное возвращение Черчесова
Как вы понимаете, первая отставка сезона к Галактионову никакого отношения иметь не может. Эту миссию на себя взял Александр Сторожук из «Ахмата», проигравший три первых матча чемпионата — «Рубину», Махачкале и ЦСКА. На помощь призвали Станислава Черчесова, который принял команду формально не на дне таблицы, а на 13-м месте, но от последней позиции ее отделяла только терпимая разница голов.
Бывший главный тренер сборной России больше двух лет не работал с клубами, а командировка в национальную команду Казахстана сложилась хуже не придумаешь. Так тут еще и сразу против «Зенита» в четвертом туре пришлось выходить. Ну «Ахмат» Черчесова и вышел — победил 1:0, обеззубив главного фаворита сезона, который много владел мячом, но почти не бил в створ.
Собственно, с тех пор грозненцы в РПЛ не проигрывают. «Ахмат» поднялся на куда более приемлемую десятую строчку и идет наравне с «Динамо». Станислава Саламовича десять лет не было в чемпионате России — как выяснилось, его очень не хватало. Идеально вернулся.