Провал «Динамо», нестабильный «Спартак», прогресс «Краснодара» и еще 7 трендов старта сезона РПЛ

Истерики Деяна перекинулись и на новый футбольный год. Когда его команда пропускает, Станкович может просто покинуть трибуну, на которой, к слову, оказался из-за очередного отстранения. Перед встречей с «Зенитом» специалист, отвечая на вопрос о возможной отставке, говорил: «Есть два вида тренера: тот, кого уволили, и тот, кто будет уволен. Есть и третий вид: тот, кто может уйти сам. Поэтому подумайте сами, к какому виду я отношусь». Потом — радовался голу в ворота «Сочи» так, будто только что получил сообщение о возвращении россиян и конкретно «Спартака» в еврокубки.