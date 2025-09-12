Черная полоса «Динамо» против белой «Спартака». Станкович устроит жесткий экзамен Карпину

В последние недели активно муссировалась тема совмещения Валерия Карпина. Нет сомнений, что это влияет на работу в обоих местах — и в «Динамо», и в сборной России. Но кажется, что как минимум в случае с клубом все эти разговоры притягиваются за уши. Бело-голубые проводят перестройку, концепции Карпина и Лички во многом различаются, пришло много новичков, есть проблема с травмами, потому никто не может гарантировать, что с такими вводными команда сразу полетит вперед. Да, от «Динамо» ожидали большего, это худший стартовый отрезок клуба за последние шесть лет, но разговоры в духе того, что Карпин не тянет и пора бы уже задуматься об отставке, больше похожи на истерику, чем на внятный анализ ситуации.