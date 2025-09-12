Черная полоса «Динамо» против белой «Спартака». Станкович устроит жесткий экзамен Карпину

«Динамо» — «Спартак»: неуместные разговоры об отставке
К дерби московские клубы подходят в разном состоянии. «Динамо» продолжает вязнуть, «Спартак» же как будто нащупал путь выхода из кризиса. Конечно, победа в большом матче над сильным соперником может сильно повлиять на общую картину, но ориентироваться только на результат в конкретной игре тоже не совсем правильно. Тем более после паузы на матчи сборных, которая по умолчанию вносит сумбур в работу любого клубного тренера.
В последние недели активно муссировалась тема совмещения Валерия Карпина. Нет сомнений, что это влияет на работу в обоих местах — и в «Динамо», и в сборной России. Но кажется, что как минимум в случае с клубом все эти разговоры притягиваются за уши. Бело-голубые проводят перестройку, концепции Карпина и Лички во многом различаются, пришло много новичков, есть проблема с травмами, потому никто не может гарантировать, что с такими вводными команда сразу полетит вперед. Да, от «Динамо» ожидали большего, это худший стартовый отрезок клуба за последние шесть лет, но разговоры в духе того, что Карпин не тянет и пора бы уже задуматься об отставке, больше похожи на истерику, чем на внятный анализ ситуации.
Взять того же Станковича — у Деяна темная полоса была куда более широкой, чем у Карпина в «Динамо». Но мы видим, что позитивные сдвиги возможны. «Спартак» одержал три победы подряд (две в чемпионате и одну в Кубке), постепенно проглядываются контуры новой команды, возможно, окончателен переход на тройку центральных защитников. К тому же подъехали новички Ву и Джику, что может решить ставшую фундаментальной проблему в обороне.
В общем, делать далекоидущие выводы на старте сезона — дело чересчур опрометчивое. Футбол на «ВТБ Арене» в эту субботу обещает быть содержательным и увлекательным без очередной порции разговоров об увольнении того или иного тренера.
«Краснодар» — «Акрон»: кем заменить Кордобу
«Быки» сохранили ничью с ЦСКА в последнем матче перед паузой на матчи сборных, что помогло удержать первую строчку в турнирной таблице. Это весомый психологический момент, который должен помочь команде Мусаева уверенно войти в важный отрезок кампании. До начала октября, когда клубы еще раз уйдут на небольшой перерыв, очень важно не снизить взятый темп. Ханси Флик не просто так говорил, что чемпионства выигрываются не на финише сезона, а на его старте. Уверенное прохождение этой дистанции не только дает фору, но и вселяет в футболистов уверенность в себе.
«Краснодар» показывает, что может держать удар. Джон Кордоба снова подвел партнеров из-за собственной несдержанности, что заставило помучиться с ЦСКА в меньшинстве (а ведь «быки» претендовали на победу), а теперь провоцирует серьезные размышления внутри головы Мурада Мусаева. В первую очередь многократно прокручивать вопрос — кем заменить ведущего форварда?
Солидного нападающего на замену нет, способные закрыть позицию Мозес Кобнан и Густаво Сантос травмированы. Но «Краснодар» умеет играть без Кордобы, который напарывается уже не на первую дисквалификацию, так что проверка будет не экстремальной.
Тем более и «Акрон» в последнее время «поплыл». У команды Заура Тедеева в пассиве четыре поражения подряд, в том числе от «Балтики» и «Оренбурга». В кризисе как оборона, так и атака. Остается надеяться, что новички Агапов, Бистрович и Севикян быстро вольются и внесут весомый вклад. «Акрон» — очень симпатичный тренерский проект, который хочется видеть в РПЛ. Но пора поднажать.
«Балтика» — «Зенит»: время сомнений
Любопытный факт: среди команд из российских регионов «Балтика» — единственная, у кого положительный баланс во встречах с «Зенитом» за всю историю. Клуб из Калининграда превосходит знатного соседа как по победам (8:6), так и по голам (24:21). Понятно, что цифры были набиты еще в 90-х, когда диспозиция в российском футболе была совсем иной, но вообще-то и в XXI веке «Зениту» с этим соперником приходится ой как не сладко. С 2012-го они сыграли между собой семь раз, сине-бело-голубые победили в шести случаях, но лишь раз смогли сделать это с разницей более чем в один мяч.
Предстоящий выезд в Калининград точно будет одним из самых сложных для команды Сергея Семака. В первую очередь по причине того, что сам «Зенит» в этом сезоне смотрится вяло. Прежние лидеры, вроде Вендела и Глушенкова, пока выступают ниже своих возможностей. Потенциальные новые, типа Луиса Энрике и Жерсона, тоже, мягко говоря, не впечатляют. Да взять хотя бы Латышонка, который переехал в Санкт-Петербург после отличного отрезка в «Балтике», а сейчас проиграл конкуренцию Адамову. Сдали как будто все.
В общем, ресурсы для перезагрузки у «Зенита» есть, но пока ее не происходит. Может быть, она начнется как раз в Калининграде?
«Ростов» — ЦСКА: претензии на первое место
Этим летом «Ростов» был очень близок к историческому достижению, но проиграл ЦСКА в суперфинале Кубка. Успех в том матче серьезно укрепил бы позиции Джонатана Альбы, сейчас же кресло под ним серьезно шатается. Кто-то говорит, что роль видеоаналитика — максимум испанца, кто-то считает, что ему нужно дать еще время. В любом случае результаты «Ростова» пока неудовлетворительные — всего одна победа в семи турах и 14-е место в таблице. Хотя запал у южан точно есть, о чем свидетельствуют хотя бы три мяча в ворота «Локомотива».
Фабио Челестини не просто так говорит, что у ближайшего соперника хорошо отточены стандарты и работа в низком блоке. Армейцы столкнулись с серьезными проблемами, когда в предыдущем туре «Краснодар» после удаления сел в глубокую оборону. Тут тоже придется продираться к воротам с боями, пространства, на котором ЦСКА так любит работать, будет мало. Но команда постепенно прибавляет, должны всю большую роль играть новички, так что у красно-синей торсиды есть все основания надеяться на то, что по итогам восьми туров их любимцы заскочат-таки на первую строчку.
«Ахмат» — «Локомотив»: шанс для Черчесова сломать негативную тенденцию
В домашних матчах с «Локомотивом» «Ахмат» в последние годы выступает слабо — четыре поражения подряд, в трех из которых не удалось забить даже одного гола. Но сейчас у грозненцев появился серьезный козырь — Станислав Черчесов. С новым главным тренером чеченская команда серьезно прибавила в результатах: победы над «Зенитом» и «Крыльями», важные гостевые ничьи с «Оренбургом» и «Ростовом». Тут еще и усиление состава в лице Рифата Жемалетдинова и марокканского форварда Анаса Эль-Махрауи подъехало. Сам Черчесов говорит, что больше верит в тренировочный процесс, нежели в трансферы. Не сказать, что у «Ахмата» состав, который может на многое претендовать в РПЛ. Зато сейчас есть качественная эмоциональная подпитка.
Очки у «Локомотива» забрать вполне реально. Во-первых, железнодорожники притормозили — в чемпионате до сих пор ноль поражений, но разница с июльским этапом очевидна, три последних матча сведены к ничьей. Во-вторых, Галактионов испытывает проблемы с комплектованием в атаке. Алексей Батраков по-прежнему прекрасен, но с «Ахматом» не сыграют Комличенко и Пиняев: первый из-за дисквалификации, второй — по причине травмы. А сейчас добыть победу для «Локо» особенно важно. В ближайшие недели должно стать понятно, способен ли он на долгосрочное участие в чемпионской гонке либо прыть на старте объяснима скорее стечением обстоятельств.
Автор: Марк Бессонов