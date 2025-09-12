Валерий Карпин — о вопросе про отставку из «Динамо»: что мне, сказать, что не уйду?

— Ваши слова про отставку после игры в Махачкале срезонировали.
— Меня спросили: как я отнесусь к отставке? А как к ней можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно. Всё зависит от результатов.
— Когда вы переходили в «Динамо», какой старт ждали?
— Естественно, не такой. Но что будет тяжело — да, понимал.
— Сейчас вы понимаете, когда игра станет лучше?
— Дело не только в игре, а скорее в результате. А результат часто зависит от одной ошибки либо с одной стороны, либо с другой, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.
Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В семи стартовых турах чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и идут на девятом месте.