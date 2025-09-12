Ричмонд
Валерий Карпин назвал плюсы совмещения работы в сборной России и «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о положительных моментах совмещения работы в национальной команде и в клубе.

Источник: Чемпионат.com

— Сейчас совмещение — вам особенно в кайф? Можно отвлечься от проблем в клубе? Или вы не рады, что сейчас нет возможности решать все сложности в «Динамо»?

— Что значит рад или не рад? Это данность. У всех же было понимание, что так будет. Но, естественно, никто не знал, как именно произойдёт в «Динамо».

— Могло быть и семь побед на старте сезона.

— А могло быть — как сейчас.

— Но психологически совмещение сейчас оказаться в сборной — скорее в плюс?

— С одной стороны — наверное, да. С другой — наверное, нет.

— Почему, наверное, да?

— Голова переключается. Сейчас три-четыре дня выходных во всех командах, футболистов распустили (интервью проводилось во время сбора национальной команды России. — Прим. «Чемпионата»). Так что эти дни пришлось бы ходить, гонять мысли. А тут я переключаюсь на другую деятельность, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В сборную России он был назначен в июле 2021 года.

