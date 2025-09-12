«Допустим, уволят меня завтра. Ну и?» Большое интервью с Валерием Карпиным

— Нет, конечно. Не знаю, когда это поменялось. Есть вещи, которые я могу контролировать. Увольнение не такая вещь. Захотят меня уволить — я не смогу на это повлиять. Тогда зачем из-за этого переживать? Я могу повлиять на футболистов, на тренировки, на игры. На всё остальное — не могу. Тогда зачем мне переживать из-за того, на что я не могу повлиять?