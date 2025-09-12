Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.35
П2
4.20
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.70
П2
5.00
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.25
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.73
П2
8.00
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.59
П2
4.90
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2

Кахигао: «75% футболистов, с кем общался “Спартак”, просто не хотят ехать в Россию»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил работу клуба на летнем трансферном рынке.

Источник: Sport24

«Это было продолжительное трансферное окно. Подготовку мы начали задолго до его начала. В итоге, у нас пять трансферов: Джику, Ву, Самошников, Заболотный и Жедсон Фернандеш. Команду покинули 8 человек. Мы рады тем составом, который сейчас сформирован. У нас хороший баланс опыта, молодости, россиян и иностранцев.

Если говорить о сложностях, то это политическая ситуация. 75% футболистов, с кем мы общались, просто не хотят ехать в Россию», — передает слова Кахигао корреспондент Sport24 Андрей Бабич.