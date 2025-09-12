В «Спартаке» объяснили расставание с футболистами Черновым и Дуарте

«В целом, комментируя окно, в первую очередь отмечу, что оно было долгим, продолжительным, включая период подготовки, который был раньше трансферного окна. Примерно 5 месяцев интенсивной работы. За этим стоит много работы и людей. Мы имеем пять трансферов на вход. Восемь игроков покинули команду, из них три аренды, одна до конца сезона. Больше получилось игроков на выход. Но мы довольны работой, довольны составом, хороший баланс молодости и опыта, иностранных и российских футболистов, правильная конкуренция. Если говорить о сложностях, то это геополитическая ситуация. Примерно 70−75% футболистов, с которыми мы связывались, не хотят приезжать в Россию, это сильно влияет на трансферную кампанию. Мы удовлетворены составом, который сформирован. Много изменений с зимы, с оптимизмом смотрим в будущее», — добавил Кахигао.