Директор «Спартака» Кахигао заявил, что ненавидит переплачивать за футболистов и овощи

По его словам, в «Спартаке» стараются делать так, чтобы сделки были выгодны для клуба.

Источник: ФК «Спартак»

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао ненавидит переплачивать за футболистов на трансферном рынке, как и за овощи в магазине. Об этом он рассказал журналистам.

Летом в «Спартак» пришли полузащитник Жедсон Фернандеш, защитники Илья Самошников, Александер Джику и Кристофер Ву, а также нападающий Антон Заболотный.

«Клуб стал сейчас здоровее. Большие сделки совершать пока сложно из-за геополитической ситуации, чтобы совершить один из трансферов, нужно порядка 15 согласований. Но мы не хотим полагаться только на деньги “Лукойла”. Например, трансфер Кристофера Ву мы оформили бесплатно, это хорошая сделка, но она была очень сложной, — сказал Кахигао. — Ценность Александера Джику тоже высокая, несмотря на его возраст. Жедсон Фернандеш был приобретен по рыночной цене, но там было задействовано два клуба — “Бенфика” и “Бешикташ”, это осложнило трансфер. Вообще мы стараемся делать так, чтобы сделки были выгодны для клуба. Рынок сейчас очень раздут, но такие реалии, поверьте, я ненавижу переплачивать за игроков, как и переплачивать за овощи в магазине тоже. Но рынок диктует условия, такие условия, мы должны работать».

«Спартак» после 7 туров занимает шестое место в таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 очками.