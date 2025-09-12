«Рубин» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

После семи сыгранных туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 11 очков в семи стартовых матчах. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке, в активе бело-голубых восемь очков.