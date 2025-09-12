«Рубин» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Безруков, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
«Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Табидзе, Мохаммед Аззи, Алибеков, Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Магомедов, Сердеров.
После семи сыгранных туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 11 очков в семи стартовых матчах. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке, в активе бело-голубых восемь очков.