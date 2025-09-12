Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.30
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.91
П2
9.40
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.61
П2
4.97
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Волга
0
П1
X
П2

Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу стал футболистом АЕКа Николича

Бывший нападающий «Локомотива» Жоау Мариу перешёл в греческий АЕК из «Бешикташа» на правах аренды, рассчитанной на сезон. Об этом информирует официальный сайт АЕКа.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий играл за железнодорожников на правах аренды в сезоне-2019/2020. За этот период он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами.

В составе «Бешикташа» Мариу выступает с сентября 2024 года. За это время футболист сыграл 45 матчей во всех соревнованиях, где забил 10 голов и сделал пять ассистов.

Отметим, главным тренером АЕКа является сербский специалист Марко Николич, в минувшем сезоне возглавлявший ЦСКА. С лета 2020 года по октябрь 2021 года Николич тренировал «Локомотив».