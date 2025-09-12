Ричмонд
«Предложение было хорошим». Игрок «Динамо» Бителло — о срыве трансфера в «Ботафого»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в «Ботафого».

Источник: Чемпионат.com

Вчера, 11 сентября, бразилец продлил контракт с бело-голубыми до 2031 года.

«Думаю, по этой теме уже многое было сказано. Больше тут добавить нечего. Я счастлив в “Динамо”. Действительно, в “Динамо” поступило предложение от “Ботафого”, оно было хорошим для меня. Но в итоге клубы не договорились, не было принято итогового решения, поэтому я остался. Я рад, что остался. Сейчас я счастлив в “Динамо”, — приводит слова Бителло Legalbet.

Бразильский футболист выступает в составе «Динамо» с сентября 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.