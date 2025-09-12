Гурцкая: «“Спартак” намного сильнее, чем “Динамо”. Они приблизят увольнение Карпина»

Отвечая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» на вопрос, уволит ли «Спартак» главного тренера «Динамо» Валерия Карпина по итогам предстоящего матча, Гурцкая сказал: «Они приблизят его увольнение. Мне все-таки кажется, что сегодняшний “Спартак”, к моему огромному сожалению, намного сильнее, чем сегодняшнее “Динамо”. Я думал, что у “Динамо” будет все лучше. Мне кажется, будет очень открытый футбол. Прогноз — победа “Спартака”, 2:1».