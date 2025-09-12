Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.30
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.91
П2
9.20
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.61
П2
4.97
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Волга
0
П1
X
П2

Гурцкая: «“Спартак” намного сильнее, чем “Динамо”. Они приблизят увольнение Карпина»

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая сделал прогноз на матч 8-го тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком».

Источник: Соцсети

Московское дерби «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 сентября. Начало — в 16:45 по московскому времени.

Отвечая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» на вопрос, уволит ли «Спартак» главного тренера «Динамо» Валерия Карпина по итогам предстоящего матча, Гурцкая сказал: «Они приблизят его увольнение. Мне все-таки кажется, что сегодняшний “Спартак”, к моему огромному сожалению, намного сильнее, чем сегодняшнее “Динамо”. Я думал, что у “Динамо” будет все лучше. Мне кажется, будет очень открытый футбол. Прогноз — победа “Спартака”, 2:1».

Букмекерские конторы России также отдают предпочтение «Спартаку», шансы которого на победу оцениваются в 39%. Шансы на победу «Динамо» — 32%. Вероятность ничейного результата — 29%.