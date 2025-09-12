«Пусть все считают, что мы в “Чертаново” не разбирались». Ларин — об уходе Кисляка в ЦСКА

Матвей Кисляк является воспитанником «Чертаново». За основную команду ЦСКА 20-летний полузащитник провёл 53 матча во всех турнирах, забил семь голов и оформил четыре результативные передачи. В летнее трансферное окно интерес к игроку приписывали турецким «Фенербахче» и «Бешикташу».