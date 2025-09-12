Ричмонд
Даку догнал Батракова в списке лучших бомбардиров РПЛ нынешнего сезона

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку забил свой седьмой гол в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги в матче 8-го тура соревнования с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Источник: Чемпионат.com

Албанский футболист догнал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ, однако железнодорожники ещё не провели свою игру в туре.

В игре с «Динамо» из Махачкалы 27-летний форвард поразил ворота соперника на 27-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

В минувшем сезоне Даку принял участие в 26 играх чемпионата России, где он забил 15 мячей и сделал восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.