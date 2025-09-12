Даку догнал Батракова в списке лучших бомбардиров РПЛ нынешнего сезона

В минувшем сезоне Даку принял участие в 26 играх чемпионата России, где он забил 15 мячей и сделал восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.