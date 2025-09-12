Агент Матвея Кисляка высказался о зарплате игрока в ЦСКА

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Кисляк провёл семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. Кроме этого, хавбек забил дебютный гол за сборной России в матче с катаром (4:1). Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Фенербахче» и «Бешикташа».