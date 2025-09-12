Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Севилья
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.80
П2
14.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
3
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.40
П2
6.25
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

Агент Матвея Кисляка высказался о зарплате игрока в ЦСКА

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал о повышении зарплаты своего клиента.

Источник: Чемпионат.com

«Роман Бабаев говорил мне, что это беспрецедентный случай для ЦСКА: зарплату поднимают без увеличения срока контракта. Теперь Матвей получает на уровне лидеров. Это говорит о любви клуба к Кисляку», — приводит слова Маньякова Sports.ru.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Кисляк провёл семь матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. Кроме этого, хавбек забил дебютный гол за сборной России в матче с катаром (4:1). Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Фенербахче» и «Бешикташа».