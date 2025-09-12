Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Севилья
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.80
П2
14.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
3
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.50
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Волга
3
П1
X
П2

Даку прокомментировал победу «Рубина» над махачкалинским «Динамо»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0), а также высказался о дебюте новичка казанцев Андресона Арройо.

Источник: Чемпионат.com

Даку стал автором единственного гола в матче.

«Знали, что будет непростой матч, так как “Динамо” — хорошая, молодая команда. Очень рады, что удалось набрать три очка. Надеемся вернуться на победную поступь.

За команду дебютировал Андерсон Арройо, очень рад за него, поздравляю. Будем рассказывать ему, что РПЛ — непростой чемпионат, здесь нужно полностью выкладываться, а любая команда может обыграть любую», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

Победа позволила казанской команде довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке.